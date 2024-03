Los audios que complican la situación del exalcalde de Tuluá John Jairo Gómez

A varios altos funcionarios de la alcaldía de Tuluá se les acusa de múltiples delitos y de tener vínculos con peligrosos grupos armados.

John Jairo Gómez, exalcalde de Tuluá, Valle del Cauca, es uno de los señalados y se le acusa de estar vinculado con la peligrosa banda criminal de ‘La Inmaculada’, grupo que estaría instrumentalizando menores de edad para cometer sus delitos.

Otro de los tres acusados es el coronel en retiro Jorge Alexander Gallego, quien aspiraba a suceder a Gómez en su cargo como alcalde.

Noticias RCN conoció el expediente que tiene tras las rejas al alcalde y a otros dos altos funcionarios.

Las interceptaciones de la Fiscalía en las que funcionarios hablarían de favores a la guerrilla

La Fiscalía General de la Nación tiene en su poder varias interceptaciones en las que se puede escuchar a distintas personas hablando de favores de funcionarios de la alcaldía de Tuluá a miembros de grupos armados.

En una de ellas se puede escuchar cómo una mujer que trabajaba en dicha campaña se quejaba por la falta de apoyo para una banda criminal que estaría apoyando la aspiración electoral de Alexánder Gallego.

Ivonn Toledo: ¿ya se bajó del carro?

Jorge Gallego: ¿cómo así?

Ivonn Toledo: para que le digas algo al alcalde...

Ivonn Toledo: dígale que yo le mando a poner esta queja, que Francia Elena de cultura cada vez que le pido un favor para la campaña no lo hace...

Ivonn Toledo: estoy pidiendo una colaboración para los señores de las botas de allá altas, que van a hacer una fiesta y me dijo que no, que ya tenía todo ocupado, es la segunda vez, ¿no?.

Los “señores de las botas altas” serían miembros de la guerrilla. En esta interceptación en particular, Toledo se está quejando porque no recibe ayuda para conseguir “una tarima, un equipo y unas lucecitas”.

¿Qué dice el expediente del alcalde de Tuluá?

Además de tener declaraciones que entregaron los testigos, el expediente cuenta con interceptaciones, fotos y audios de lo que sería un entramado criminal que va desde direccionamiento de contratos a dedo hasta auspicio de grupos criminales en la ciudad.

De igual forma, en el expediente aparecen facturas de cómo la Alcaldía pagaba las sedes de campaña del coronel en retiro Jorge Gallego y el momento en el que alertaban por los allanamientos de la Fiscalía.

“Llegaron a allanar el búnker, con fiscalía y de todo, por favor váyase de la sede con plata, hágame el favor”, se puede escuchar en uno de los audios.

Los delitos por los cuales son investigados el exalcalde y los exfuncionarios son por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por uso.