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Mónica Lombana es la superintendente de Salud (e) en el gobierno De la Espriella

Se trata de una médica cirujana, con experiencia en inspección y vigilancia. Fue posesionada por la ministra Ana María Vesga.

Mónica Lombana es la Superintendente Nacional de Salud encargada
Foto: Ministerio de Salud

Noticias RCN

agosto 11 de 2026
08:51 p. m.
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La ministra de Salud, Ana María Vesga Gaviria, posesionó este 11 de agosto de 2026 a Mónica Rocío Lombana como Superintendente Nacional de Salud encargada para fortalecer el liderazgo técnico de esta entidad clave para el sistema sanitario del país.

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La Superintendencia Nacional de Salud es el organismo encargado de la inspección, vigilancia y control del sistema de salud en Colombia. Esta entidad tiene como función principal proteger los derechos de los usuarios, supervisar a las entidades que hacen parte del sistema y garantizar el uso adecuado de los recursos destinados a la salud.

Con esta designación, el Gobierno Nacional busca fortalecer el liderazgo técnico de la Superintendencia y su capacidad para responder de manera efectiva a los retos del sistema de salud colombiano, en un momento en que la vigilancia sobre las instituciones prestadoras de servicios de salud resulta fundamental.

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¿Quién es Mónica Lombana, la superintendente de Salud encargada?

Mónica Lombana es médica cirujana, con especializaciones en gerencia hospitalaria y gerencia de la calidad en salud.

Desde 2020 trabaja en la Superintendencia Nacional de Salud, donde ha adquirido amplia experiencia en inspección, vigilancia y control del sistema de salud colombiano.

La nueva superintendente encargada asume el cargo con objetivos claros para su gestión. Su trabajo estará enfocado en fortalecer la vigilancia y el control del sistema, proteger los recursos de la salud y garantizar los derechos de los pacientes.

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Los retos de la superintendente de Salud

La posesión de la nueva superintendente encargada se produce en un contexto donde el sistema de salud colombiano enfrenta diversos retos relacionados con la sostenibilidad financiera, el acceso a servicios y la calidad de la atención, áreas donde la labor de vigilancia y control de la Superintendencia resulta determinante.

El Ministerio de Salud destacó que la experiencia técnica de Lombana en gerencia hospitalaria y calidad en salud, sumada a su conocimiento interno de la Superintendencia, la posicionan como la funcionaria adecuada para liderar esta entidad en su función de proteger los derechos de los pacientes y garantizar el buen funcionamiento del sistema de salud.

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