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Rescatan a Daniela Largo, la joven atrapada bajo los escombros en Pereira tras el terremoto

La joven fue trasladada en ambulancia hacia un centro asistencial de la ciudad luego de varias horas bajo los escombros.

Noticias RCN

agosto 11 de 2026
08:29 p. m.
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En medio de la devastación que dejó el terremoto de magnitud 7.4 este lunes en Colombia, Pereira se convirtió en escenario de esperanza.

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Allí, los organismos de socorro trabajaron sin descanso para rescatar sobre las 8:20 de la noche a Daniela Largo, una joven de 32 años que quedó atrapada bajo los escombros de una estructura colapsada.

Aunque el rescate se vio dificultado por la falta de electricidad en varios sectores y las fallas en las comunicaciones, los equipos especializados lograron rescatar a la joven.

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La voz de un padre entre la angustia

Afuera de los escombros estaba su padre, don Julio, quien aguardaba con fe y nerviosismo. Llegó desde Río Sucio, Caldas, con un cartel en la mano y la certeza de que su hija sigue con vida. “Estamos a muy poco de lograr llegar a Daniela. Estamos esperanzados”, expresó.

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El hombre relató que una patrullera de la Policía logró comunicarse con Daniela bajo los escombros, confirmando su identidad. “La esperanza es muy grande y ya se comprobó que está con vida. Sabemos y confiamos con la ayuda de Dios que de esto vamos a salir victoriosos”, dijo con firmeza.

Una espera marcada por la fe

Don Julio recordó que su hija debía llegar el día anterior para celebrar el cumpleaños de su hijo de 12 años, pero nunca apareció. Esa ausencia lo llevó a emprender la búsqueda desesperada que hoy lo mantiene junto a los rescatistas. “Son momentos muy angustiosos y muy largos, pero sabemos que vamos a salir con toda la seguridad y la fe”, aseguró.

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