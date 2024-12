Nicolás Alcocer y Ricardo Roa son denunciados por presunta injerencia en caso de hidroeléctrica de Urrá

En las últimas horas se conocieron denuncias que llegaron a la Fiscalía General de la Nación en las que se relacionaría a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol; y Nicolás Alcocer, el hijo de la primera dama, Verónica Alcocer.

Al parecer, estas dos personas estarían vinculadas a una investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación de la hidroeléctrica de Urrá.

El equipo legal del Ministerio de Hacienda, en cabeza de Ricardo Bonilla, presentó documentos en los que se señala un posible tráfico de influencias y otros hechos de presunta corrupción vinculados con la hidroeléctrica.

Nicolás Alcocer y el escándalo de la hidroeléctrica Urrá

Las denuncias también salpican a exfuncionaros del Gobierno que se habrían valido de información privilegiada sobre los procesos licitatorios de Urrá S.A. E. S. P. para aparentemente favorecer de manera indebida a las empresas Positive Energy S A S y Ecoenergética Soluciones de Ingeniería S A S.

El nombre David Cerón fue mencionado por uno de los testimonios recogido de manera anónima, quien sería cercano a Nicolás Alcocer. Es señalado de haberse beneficiado tras presionar a altos funcionarios de la hidroeléctrica con el objetivo de obtener ventajas en la adjudicación de Parque Solar Inti II.

Ricardo Roa y la polémica por presunta injerencia en caso de hidroeléctrica Urrá

Por su parte, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, es señalado por la supuesta influencia de su pareja sentimental, Julián Caicedo, en las decisiones de la petrolera y procesos de contratación.

Es de agregar que Roa dijo en su momento respecto a su pareja que “su poderío y su vinculación con Ecopetrol, no lo tiene, no lo ha tenido y no lo va a tener”.

La hidroeléctrica afirmó que las decisiones tomadas obedecieron a aspectos exclusivamente técnicos y que de ninguna forma responden a intereses políticos.