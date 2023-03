¿Quién es “el Turco” Hilsaca, mencionado en el escándalo que salpica a Nicolás Petro?

Públicamente se conoce que Hilsaca es un empresario de construcción de infraestructura de alumbrado público y un conocido financiador de campañas políticas en el Caribe. Actualmente, es señalado por la exnuera del presidente Gustavo Petro de haber entregado dineros a Nicolás Petro, sin embargo, él niega esta afirmación. Según informó el Turco Hilsaca, él no entregó dineros a Nicolás Petro, hijo del presidente, y por ello radicó una denuncia por injuria y calumnia ante la Fiscalía en contra de la expareja del hijo del presidente.

Daysuris del Carmen Vásquez, expareja sentimental de Nicolás Petro, reveló detalles en una entrevista con Revista Semana en donde afirmó que Hilsaca le entregó $400 millones al hijo del mandatario, supuestamente para la campaña presidencial.

En un escrito, Hilsaca redactó: “En ningún momento he realizado financiación de campañas electorales a la Presidencia ni de otra naturaleza al hoy presidente Gustavo Petro Urrego; como tampoco es correcto que haya entregado tales sumas de dinero a Nicolás Petro por conducto de terceros”.

Por otro lado, Nicolás Petro mencionó en un comunicado: “Me vinculan con el señor el ‘Turco Hilsaca’, persona a la que no conozco, con la cual no he tenido tratos ni he recibido ningún tipo de apoyo ni directa ni indirectamente. Al respecto, solicito una investigación para esclarecimiento y protección de mi honra y buen nombre”.

¿Qué procesos ha enfrentado “el Turco” Hilsaca?

En julio de 2003, el Turco Hilsaca fue investigado por la Fiscalía por concierto para delinquir con las AUC en la región del Caribe, sin embargo, no hubo pruebas que lo inculparan y quedó libre. Hilsaca negó estas acusaciones mencionando que los mandos medios de las autodefensas estaban buscando beneficios.

Hilsaca, también fue investigado por el asesinato de cuatro prostitutas en la Torre del Reloj en Cartagena, en febrero de 2003. Además, lo acusan de financiar a la banda ‘Los Rastrojos’ de Barranquilla. Durante su vida, lo han acusado de haber sido aliado de exjefes paramilitares.