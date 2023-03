"No he recibido ningún favor de un personaje cuestionable": Nicolás Petro respondió a su padre

Este 2 de marzo se conoció que el presidente Gustavo Petro, pidió al fiscal general, Francisco Barbosa, iniciar una investigación en contra de sus familiares por rumores de sobornos. Entre ellos se encuentran su hijo, Nicolás Petro, así como su hermano Juan Fernando.

El mandatario señaló que esta investigación se da por la presunta injerencia de estos dos en los procesos de paz que adelanta el Gobierno.

Ante esta situación, Nicolás Petro emitió un comunicado, donde solicitó al fiscal Barbosa la mayor celeridad posible en dicho caso, señalando que "ni antes, ni durante, ni posterior a la campaña presidencial, he estado vinculado o relacionado con la "Paz Total".

Sumado a esto, el hijo del mandatario indicó que "no me he reunido ni recibido ningún tipo de favor político, personal o económico de ningún personaje cuestionable".

Exesposa lo acusa de vínculo con narcotraficantes

Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos, señaló que el hijo del presidente ha hecho cosas "a las espaldas del papá", desde el 2021, cuando estaba en pleno furor la época electoral.

La mujer habló con la periodista Vicky Dávila, señalando que Nicolás Petro había recibido dineros de personas que “que han tenido un pasado un poco oscuro”. Mencionó el nombre Samuel Santander, alias el Hombre Marlboro.

Vea también: Petro pide investigar a su hermano e hijo por rumores de supuesta injerencia en procesos de paz

“Nicolás le recibió dinero a ese señor, más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero y así otros”, dijo Vásquez.

Ante estas acusaciones, Nicolás Petro también expresó en el comunicado que no conoce a estas personas, y que nunca recibió apoyo directa ni indirectamente.

"Solicito una investigación para esclarecimiento y protección de mi honra y buen nombre", remarcó el hijo del presidente.

Vea el comunicado completo: