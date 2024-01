Nicolás Petro podría ser imputado por un nuevo delito

Este jueves 11 de enero, en un juzgado de Barranquilla fue acusado formalmente Nicolás Petro por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Nicolás Petro fue acusado formalmente por lavado de activos y enriquecimiento ilícito por más de mil millones de pesos que estaban en las cuentas del hijo del presidente y no provenían de su actividad como diputado.

La Fiscalía expuso las pruebas del caso y anunció que el hijo del presidente de la República podría ser imputado por un nuevo delito debido a una presunta falsificación de documentos para declaración de renta en 2020 y 2021.

“El señor Nicolás Fernando Petro Burgos a través de la señora Daysuris del Carmen Vásquez Castro justificó mediante certificaciones falsas, que estás serán objeto de otras imputaciones, emitidas por el proyecto Sziget Beach House-Casa Kicsi el patrimonio reseñado en su declaración de renta para los años 2020 y 2021 por valor de 49.300.000 y 100.000 millones de pesos respectivamente”, dijo Burgos.

Fiscalía acusó formalmente a Nicolás Petro por dos delitos

Nicolás Petro llegó a los juzgados de Barranquilla acompañado de su pareja Laura Ojeda ante el nuevo llamado de la justicia donde el fiscal Mario Burgos lo acusó formalmente e hizo énfasis en las actuaciones de Nicolás con el dinero que, según el ente investigador, entró de manera clandestina a sus arcas.

“A título de dolo y en calidad de autor del delito de enriquecimiento ilícito y como coautor del delito de lavado de activos (…) se trata de recursos ilícitos porque no era de otra forma de buscar acceder a circunstancias como estas”.

Para la Fiscalía, Nicolás Petro buscó ocultar dinero: “desde mayo del 2021 en adelante el señor Nicolás Fernando Petro Burgos hace cálculos para este fin siempre en balance de lo que se recibe con miras a dar visos de legalidad al inmueble con el fin de invertir, ocultar y encubrir”.

Incluso la Fiscalía probó que Nicolás Petro para los años 2022 y 2023 solo tenía ingresos por su labor como diputado. “No cuenta ni contaba con ninguna otra actividad económica que le genere ingresos”.

El próximo 29 y 30 de abril empezará el juicio contra Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En caso de ser hallado culpable se expone a una condena superior a los 15 años de prisión.

Defensa de Nicolás Petro solicitó tumbar el proceso

El abogado defensor solicitó tumbar el proceso en su contra bajo el argumento de que supuestamente se violaron garantías procesales.

“Respecto al nexo de causalidad que debe existir entre la condición de funcionario público y el presunto incremento patrimonial justificado y cómo esa falencia en la no inclusión de un hecho jurídicamente relevante entre ese nexo de causalidad que debe existir de la función pública con el supuesto incremento patrimonial injustificado no solamente no se hizo, sino que esto atenta contra el derecho de defensa”, señaló Sebastián García, abogado.

El fiscal Mario Burgos calificó como superflua la petición del abogado y solicitó al juez negarla.

“Nicolás Fernando Petro burgos entendió tan bien la formulación de imputación o comunicación a cargos que decidió aceptarlos (…) los aceptó en forma libre, consciente y voluntaria frente a todo el país”.

El funcionario advirtió que los recursos no son para dilatar las audiencias y que la Fiscalía presentó las pruebas claras en la imputación de cargos.

“Se resaltó que el señor Nicolás Fernando Petro Burgos no cuenta con ninguna otra actividad económica que genere ingresos, de hecho, en sus declaraciones de renta presentadas para el año 2020 y 2021 enunció tenerlos únicamente por rentas de su mismo trabajo”, puntualizó el fiscal.