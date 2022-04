Niño de 9 años es hospitalizado tras haber sido atacado violentamente por un perro

En Medellín se registró un lamentable hecho que involucró a un menor de 9 años de edad. Al oriente de la ciudad en el barrio Juan Pablo II, un perro de raza pitbull habría atacado al niño, ocasionándole fuertes heridas y lesiones en sus piernas.

Tras el ataque, el menor tuvo que ser trasladado a la Clínica Soma en el centro de Medellín. Allí fue intervenido por mordeduras en la pantorrilla y en el tobillo de su pierna izquierda.

Un reporte policial sobre el incidente indicó que el perro habría atacado al menor de edad cuando este se encontraba con sus cachorros. Esto lleva a suponer que el ataque habría sido una reacción instintiva del animal para proteger a sus crías.

Ataques de animales en Medellín

Según cifras de la Secretaría de Salud de Medellín, se han reportado 1.122 casos de mordeduras y arañazos de perros y gatos. De ellos, el 85% serían originados por los caninos y el restante 15% por los felinos.

Los lugares donde más se han reportado estos ataques ha sido en comunas de la ciudad, particularmente la 7 (Robledo), con 89 casos; la 16 (Belén), con 80, y la 3 (Manrique), con 62.

Las autoridades municipales indicaron que la mayoría de estos ataques se producen cuando se presentan imprudencias por parte de los humanos, generando estrés y ansiedad en los animales. Tampoco se recomienda acercarse a estos en los espacios en los cuales estén con sus juguetes, con sus cachorros, cuando estén dormidos, enfermos o dentro de algún vehículo.

William Sanabria, funcionario de la Secretaría de Salud, indicó que "los niños deben estar siempre al cuidado de un responsable, en caso de estar en cercanía de animales desconocidos, ya que responden a estímulos que muchas veces no percibimos los humanos y que, al acercarnos de una manera brusca, se puede generar un riesgo y, por ende, reacciones violentas. De igual manera, cuando los animales estén alimentándose no deben tocarse, cuando estén encerrados o dentro de viviendas con rejas, no debemos pasar cerca”.