"No hay conciliación con el senador Jonathan Hernández": vicepresidente Francia Márquez

En la mañana de este lunes 24 de junio, la vicepresidente Francia Márquez y el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández asistieron a la Corte Suprema de Justicia para atender una conciliación.

Este proceso se abrió después de que 'Jota Pe' realizó una declaración en la que habría dado a entender que la vicepresidente podría estar relacionada con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y ella lo denunció formalmente por calumnia.

Pero, aunque Francia Márquez y Jonathan Ferney Pulido Hernández atendieron el requerimiento y se vieron frente a frente, la conciliación no prosperó.

La vicepresidente Francia Márquez se pronunció y reveló que no hubo acuerdo

“Informo que no se llegó a ninguna conciliación con el senador Jonathan Pulido Hernández. Sus declaraciones, donde manifiesta no tener pruebas en mi contra, no son el resultado ningún acuerdo conmigo”, escribió la vicepresidente de Colombia en su cuenta de X.

No tiene pruebas porque es falso que yo tenga algo que ver con los hechos de corrupción. El proceso contra el senador continúa en la Corte Suprema de Justicia.

Además, después de que finalizó la diligencia, Carlos Hernán Escobar, el abogado de la vicepresidente, atendió a los medios de comunicación y manifestó que el nombre de su defendida solo se vinculó a la UNGRD después de las declaraciones del senador Jonathan Pulido Hernández. Por lo tanto, indicó que su posición es que se presenten las pruebas correspondientes.

El senador Jonathan Pulido Hernández también reaccionó. ¿Qué dijo?

A la salida de la Corte Suprema de Justicia, el senador explicó que no tiene ninguna prueba contra la vicepresidente Francia Márquez, pero que le manifestó que le ha hecho llegar algunos derechos de petición en lo que le solicita que responda varios cuestionamientos que ha encontrado en investigaciones que está realizando contra el Ministerio de la Igualdad.

“Tal como le dije a la vicepresidente, al momento que yo tenga pruebas no solo instauraré denuncia en la Corte Suprema, sino que también la citaría al Senado de la República para un debate de control político”, aseguró.

Posteriormente, en su cuenta de X afirmó que él no hizo una acusación formal, sino que realizó una pregunta que no fue del agrado de la vicepresidente. Asimismo, hizo énfasis en que seguirá haciendo control político y que prefiere “romper su credencial como senador antes de tener que quedarse callado”.