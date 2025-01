No los quiere abandonar: mujer se quedó en el Catatumbo con más de 60 mascotas

A lo largo de las últimas horas, en varios municipios del Catatumbo en Norte de Santander, se ha registrado el desplazamiento de miles de personas debido a la violencia en la región. Sin embargo, no todos han tomado la decisión de huir.

Una mujer dijo no. Se trata de Isabel Rincón, quien vio a todos sus vecinos de Gabarra marcharse, incluyendo a su esposo, pero ella eligió quedarse. Esto debido a que no está sola, pues junto a ella están sus más de 60 mascotas a las que no quiere abandonar.

En total tiene 45 perros y 17 gatos y asegura que no los va a dejar atrás. "Todos se fueron emigraron, pero yo no fui capaz de dejarlos solitos... Espero que ninguna de esas personas llegue a decirme que me tengo que ir", indicó.

No quiere abandonar sus mascotas, pero busca ayuda para ponerse a salvo

"Yo no los voy a abandonar, me ha costado mucho sacarlos adelante. Yo quisiera que me ayuden a salir de aquí donde pueda estar yo con mis animales y después yo vuelvo a mi casa yo tengo fe que dios ya a resolver toda esta problemática y si no, pues alimentos, medicinas como me agarró desprevenido todo: no tengo alimentos... sobre todo para los cachorritos", dijo.

“Hoy pues el miedo mío es que tiran bombas, que en donde tiren un aquí y explote uno aquí yo estoy afuera con los animales.. o pase un grupo armados y arremetan contra uno aunque por lo que veo no es así pero nunca se sabe. Ese es mi miedo, que me maten mis animales o que me maten a mí porque si yo muero quien los cuida quién los va a cuidar a ellos”, añadió.

Sus mascotas la acompañaron durante una depresión

Esta mujer de nacionalidad venezolana indica que comenzó a adoptar perros y gatos desde hace años, cuando tras una situación amorosa tuvo que pasar por una depresión e incluso atentó contra su vida, pero los animales la sostuvieron.

"Tuve una experiencia personal muy mala y pues yo atenté contra mi vida y los animales fueron los que me ayudaron a salir de la depresión severa que tenía. A raíz de eso Princesa, Tobías y Manchita, que son los más viejos de haber llegado a casa refugio. Acá empecé a cuidar a los animales pero nunca me imaginé que fueran a llegar tantos", indicó.