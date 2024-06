"No tengo medidas de protección": la solicitud del alcalde de Corinto, Cauca al gobierno nacional

Corinto es un pequeño municipio del norte del Cauca impactado por la inseguridad por la presencia de actores armados ilegales en el territorio. Allí gobernar, muchas veces, es sinónimo de exponer la vida o eso expresa el alcalde del municipio.

En entrevista con Noticias RCN, su alcalde, Adrián Díaz, denunció que pese a ser el mandatario de un municipio en zona de conflicto, no tiene esquema de seguridad.

“Hago el llamado al gobierno nacional, no tengo medidas de protección que garanticen mínimamente el desplazamiento. Necesitamos que las condiciones en materia de seguridad ciudadana con ese enfoque social sean las que nos permitan avanzar”, solicitó el alcalde Díaz.

Las dificultades de movilidad por el municipio de Corinto Adrián Díaz

Si bien el mandatario asegura no sentir miedo, esta situación limita sus desplazamientos en el municipio, hecho que el alcalde califica de “complejo”.

“Es muy complejo. Realmente toca mirar cómo garantizar uno su desplazamiento porque no se cuenta con el vehículo a pesar de qué ya se hizo el estudio de riesgo”, dice Díaz.

Si en la zona urbana le es difícil moverse, en la zona rural de Corinto asegura que es imposible llegar.

“Eso limita las visitas a la zona rural porque hay una población corinteña muy importante a mí no me da temor ir a los sectores de municipio, yo me desplazo hacia donde la comunidad me requiere”, dice el alcalde que asegura no tener las garantías para gobernar.

Alcalde de Corinto no tiene palacio municipal para gobernar

Además, Díaz asegura que hace cinco años un atentado terrorista con carro bomba dinamitó el edificio de la Alcaldía, a día de hoy esa sede de gobierno sigue sin existir.

“Este es el momento en el que estamos trabajando en las mesas de estructuración de proyectos con el gobierno actual pero es una deuda de hace más de cinco años que ha esperado el gobierno nacional para resarcir la necesidad de que un municipio cuente con un palacio como es su alcaldía para atender a su gente”. asegura Díaz.