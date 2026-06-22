Perros aparecieron pintados como tigres durante la celebración presidencial en Colombia

Colombia conoció en horas recientes al nuevo presidente que representará al país durante el periodo 2026-2030, pues Abelardo de la Espriella obtuvo el 49,7% de los votos a su favor con el 99,9% de las mesas informadas.

Sin embargo, dentro de las celebraciones ya son virales las imágenes en las que aparecieron, en distintas ciudades, fotografías y videos de caninos que fueron pintados con las características físicas de un tigre.

Por supuesto, el hecho ya ha generado gran indignación por parte de algunos usuarios, quienes manifestaron su preocupación por la exposición a materiales que podrían ser perjudiciales para la salud de los animales.

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Perros aparecieron pintados como tigres en Colombia

La denuncia, hecha por el proteccionista y rescatista Andrés Preciado, deja ver el instante en el que fue captado un canino que se encontraba pintado con dichas características en Cúcuta. Así mismo, aparecieron otros casos similares ya que se reportó a otro perrito, en Cundinamarca, con las mismas pinturas en su cuerpo.

Según el rescatista, quien actualizó la información del caso, el perro reportado en Cúcuta, al parecer, habría sido mandado a pintar por su propio dueño en un groomer. De esta manera, se habría descartado que, en este caso, el animal haya corrido riesgo por el material que llevaba en su cuerpo.

No obstante, Preciado hizo un llamado a proteger a los animales al resaltar la toxicidad de algunas pinturas con las que se han hecho estos diseños en el pelaje no solo de caninos, sino también de otro tipo de animales.

“Indignante este caso, con los animales no. Se aprovechan de que ellos no se pueden defender, pero aquí siempre seguiremos defendiéndolos sin descanso contra el que sea. Solicitamos a la Policía de Colombia investigación en estos casos”, aseguró.

Mascotas durante las celebración presidencial

Por otro lado, las redes sociales se han llenado de imágenes que muestran las celebraciones que se llevaron a cabo en distintas ciudades del país para festejar el triunfo del nuevo presidente electo de Colombia.

Dentro de estos festines también se observaron a algunas mascotas con sus dueños, quienes decidieron hacer uso de símbolos propios de su campaña política como la camiseta amarilla, pañoletas, sombreros, entre otras prendas que despertaron emoción entre los pet lovers.