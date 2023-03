"Por actuaciones indelicadas en el presupuesto": Petro anuncia insubsistencia de María Isabel Urrutia en el Mindeporte

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció este 7 de marzo la declaratoria de insubsistencia de la ministra de Deporte, María Isabel Urrutia, argumentando que la jefe de la cartera habría actuado de manera “indelicada” con el presupuesto.

“He declarado insubsistente a la ministra del deporte por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la Nación”, detalló Petro.

Así las cosas, el jefe de Estado dio a conocer que este mismo martes 7 de marzo tomará posesión la nueva encargada del Ministerio del Deporte, Astrid Rodríguez:

“Hoy se posesiona la nueva ministra. Por primera vez una educadora física, de la universidad pedagógica entrara a un Gobierno”, manifestó el mandatario en su cuenta de Twitter.

La educación física de la niñez y la juventud en los centros de estudio, y la actividad física generalizada de la población serán nuestra prioridad. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 7, 2023

Según el presidente Petro, María Isabel Urrutia habría estado firmando contratos luego de que se le solicitara su carta de renuncia al cargo. Mientras tanto, la jefe de despacho de la Presidencia de la República, Laura Sarabia, agregó que la funcionaria “falta a la verdad”:

“Desde el día 1 de marzo que presentó su renuncia con una sugerencia de fecha posterior, se le advirtió que debía ser desde el mismo 1. No hay justificación ni hubo “acuerdo” para la indelicada contratación que se ha conocido”, escribió Sarabia en su cuenta de Twitter.

Falta a la verdad María Isabel Urrutia. Desde el día 1 de marzo que presentó su renuncia con una sugerencia de fecha posterior, se le advirtió que debía ser desde el mismo 1. No hay justificación ni hubo “acuerdo” para la indelicada contratación que se ha conocido. — Laura Sarabia (@laurisarabia) March 7, 2023

Presidente Petro cambia a tres ministros de su gabinete

El pasado 27 de febrero el presidente Gustavo Petro realizó una alocución en la que, además de hablar de las reformas que se debaten en el país, anunció la salida de varios ministros: Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza. Inmediatamente nombró a Astrid Rodríguez como la nueva encargada de la cartera de Deporte.

Para entonces, en medio del revuelo por la salida de Alejandro Gaviria como ministro de Salud, María Isabel Urrutia manifestó que el presidente nunca le informó personalmente sobre su salida del gabinete:

“(Gustavo Petro) Me mandó razón con Laura Sanabria y posteriormente me dijeron que no podía estar en la rueda de prensa”, aseguró a los micrófonos de RCN Radio. También puntualizó que con la entrega del cargo demostraría sus logros como ministra.

“Yo no me voy, esta fue una decisión del presidente. Estos 15 días que estaré ahí para entregar el gabinete le voy a demostrar todo lo que he hecho y todo lo que logré en estos cinco meses”.

Fue certera al argumentar que su salida de la cartera obedecía a fines políticos, campo en el que ella "fue muy dura" al momento de "limpiar" el Ministerio.

“Nunca me lo dijo, pero este es un tema político y en el tema político yo fui muy dura en limpiar el Ministerio del Deporte y si no les gustó que sigan iguales”, concluyó.

Astrid Rodríguez, la nueva ministra del Deporte

Astrid Rodríguez, quien este 7 de marzo se posesionó como nueva ministra del Deporte, es licenciada en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, cuenta con un Magíster en educación y Doctorado de la Universidad Externado en estudios sociales.

Se desempeñó también como maestra de la Secretaría de Educación en el Distrito de Bogotá. Lleva 14 años ejerciendo como docente en la Universidad Pedagógica Nacional y su carrera se ha enfocado en las investigaciones en educación física y deportiva.