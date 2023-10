"En Bogotá se mantiene la fuerza política": presidente Petro sobre resultados de las elecciones

El presidente Gustavo Petro nuevamente se refirió a los resultados de las elecciones regionales de este domingo 29 de octubre.

En específico, el mandatario se refirió a la presencia de su colectividad política, el Pacto Histórico, en los diferentes cargos de las regiones. Petro destacó territorios en particular.

"El 70% de las curules de ediles de toda la ciudad de Cali son del Pacto, ahora hay una bancada de 4 diputados en la asamblea, hoy hay uno solo, y tres concejales en Cali. El avance de las fuerzas del gobierno en el occidente de Colombia es gigantesco. En solo Nariño y Cauca se ganan las dos gobernaciones y 40 alcaldías", expresó Petro en su cuenta de la red social X.

El presidente también se refirió a Bogotá y aseguró que en la capital se mantenía la fuerza política, esto teniendo en cuenta el triunfo electoral del alcalde electo Carlos Fernando Galán.

"El mapa de la victoria presidencial se mantiene con excepción de Barranquilla y Bogotá. En Bogotá se mantiene la fuerza política", expresó Petro.

Orden público en las elecciones regionales

El presidente Petro también se refirió a unas declaraciones del gobernador de Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien aseguró que en algunas partes del territorio nacional hubo dificultad para que llegara al material electoral debido a que la Fuerza Pública no tenía todas las capacidades para hacer presencia en los territorios.

"El señor registrador me dice que la Fuerza Pública no me puede prestar ninguna aeronave porque no tienen plata, están en mantenimiento, o están dañados. El recorte a las Fuerzas Militares y de Policía ha sido muy duro, entonces no tenemos aeronaves para transportar el material electoral (...) en las zonas en donde hace presencia de las disidencias de las Farc, van a mandar y a recoger el material en custodia de las disidencias", afirmó Zuluaga.

El presidente aseguró que el gobernador estaba engañando al electorado con ese tipo de declaraciones que surgieron previo a las elecciones regionales.

"Con estas mentiras es que se engaña al elector. Sembrar el miedo y la mentira, como lo hace el actual gobernador del Meta. El resultado del día de ayer es que se abrieron todos los puestos electorales. No había sucedido en décadas", expresó Petro en su cuenta de X.