Armando Benedetti explicó por qué pidió aplazar indagatoria: "Me extirparon un pólipo cancerígeno"

En horas de la mañana de este lunes 30 de octubre, el exembajador de Venezuela, Armando Benedetti explicó las razones por las que solicitó aplazar la diligencia de indagatoria que fue citada por la magistrada Cristina Lombana ante Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en delitos de corrupción en el caso del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

La citación que estaba pautada para el pasado viernes 27 de octubre fue postergada para este lunes. Benedetti explicó que la razón de su ausencia al primer llamado tenía que ver con temas de salud.

El sábado me extirparon un pólipo cancerígeno. Por esa razón pedí a la magistrada Lombana que se aplazara la diligencia

Armando Benedetti arremetió contra Cristina Lombana

La diligencia a la que hizo referencia Benedetti estaba citada inicialmente para el 27 de octubre. Sin embargo, ante la solicitud de aplazamiento, la magistrada a cargo del caso, Cristina Lombana, la pospuso para el siguiente día hábil, lo que el exembajador criticó: "Lo hizo de viernes a lunes, cuando todavía me encuentro convaleciente”.

"El médico me dijo que tenía que estar 3 o 4 días acostado, y no llevo ni dos".

De acuerdo con la explicación de Benedetti, el sábado 28 de octubre habría tenido el procedimiento en el que le extirparon un pólipo cancerígeno de 5 centímetros.

El hecho de que Lombana haya citado nuevamente la diligencia para este lunes fue calificado como un "delirio furioso que tiene ella por perseguirme, de robarme garantías, me amenazó con cambiarme el abogado si no venía hoy. De verdad no se qué hacer con ese delirio hasta loco que tiene ella por mí".

Ya la acusé disciplinariamente, ya la citaron y ya la recusaron.

El caso Fonade contra Armando Benedetti

Armando Benedetti es investigado por presuntos hechos de corrupción en el Fonade, específicamente por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.

Se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato que la entidad entregó a la empresa Certicámaras, al parecer, sin que hubiese completado los requisitos que señala la ley de contratación pública.

Aún se indaga si el exembajador está relacionado con el entramado en el que también aparecen los nombres de Musa Besaile y Bernardo ñoño Elías. Según la investigación, Benedetti habría ejercido una supuesta presión indebida en el contrato suscrito y la empresa, esto en agosto del 2017.