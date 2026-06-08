CANAL RCN
Colombia

¡Pilas! Así funcionará el pico y placa en Bogotá para el primer puente festivo de junio

La Secretaría de Movilidad ajustará los semáforos para garantizar salida y retorno seguro entre el 5 y 8 de junio.

¡Pilas! Así funcionará el pico y placa en Bogotá para el primer puente festivo de junio
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 08 de 2026
07:31 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Bogotá se prepara para uno de los mayores desplazamientos vehiculares del año. Durante el primer puente festivo de junio, entre el viernes 5 y el lunes 8, se proyecta que 1,04 millones de vehículos saldrán de la capital colombiana, mientras que más de 965.000 ingresarán durante el mismo período, según estimaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

Cada día mueren 16 motociclistas en Colombia: este fue el reporte previo al inicio del puente festivo
RELACIONADO

Cada día mueren 16 motociclistas en Colombia: este fue el reporte previo al inicio del puente festivo

Entre las principales medidas adoptadas se encuentran los ajustes en tiempos semafóricos en los accesos y salidas más transitados de la ciudad, la gestión del tránsito por personal especializado y la supervisión constante en puntos estratégicos.

Los 19 festivos de 2026: así queda el calendario oficial tras el nuevo día feriado
RELACIONADO

Los 19 festivos de 2026: así queda el calendario oficial tras el nuevo día feriado

Pico y placa, semaforización y otras medidas en el primer puente de junio

En materia de seguridad vial, se realizarán 24 operativos de control enfocados en prevenir siniestros, con especial atención a conductas de riesgo como el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y el incumplimiento de las normas de tránsito.

El lunes festivo se aplicará el pico y placa regional entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 de la noche. De 12:00 m. a 4:00 p.m., podrán ingresar a la ciudad los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8). De 4:00 p.m. a 8:00 p.m., podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

La medida se aplicará en los nueve corredores viales de ingreso a Bogotá: Autopista Norte, Autopista Sur, Avenida calle 13 o avenida Centenario, Avenida calle 80, Avenida carrera Séptima, Avenida Boyacá y Vía al Llano, Vía Suba–Cota, Vía a La Calera y Vía a Choachí.

Se activará la intermitencia semafórica en la Autopista Sur en colaboración con las autoridades de Soacha, y se implementará el reversible en la Carrera Séptima entre calles 245 y 183 para facilitar el retorno a la ciudad.

¿Tiene escombros o muebles viejos?: Alcaldía de Bogotá dispone ‘ecopuntos’ para evitar acumulación en esquinas
RELACIONADO

¿Tiene escombros o muebles viejos?: Alcaldía de Bogotá dispone ‘ecopuntos’ para evitar acumulación en esquinas

Los destinos a los que más viajan desde Bogotá

La Terminal de Transporte espera la movilización de más de 246.000 viajeros desde sus tres sedes. El sábado 6 de junio será el día de mayor afluencia, con la salida proyectada de cerca de 81.900 pasajeros. La sede Salitre concentrará el mayor volumen de viajeros, con más de 139.000 pasajeros proyectados.

Los destinos de mayor demanda para este fin de semana son Girardot, Sogamoso, Cali, Ibagué, Neiva, Medellín, Villavicencio, Fusagasugá, Bucaramanga y Cúcuta.

Para garantizar una movilidad eficiente y segura, se implementará un operativo especial que incluye el despliegue diario de aproximadamente 200 personas en las vías, entre agentes civiles de tránsito, guías de movilidad, policías de tránsito y gerentes de vía, quienes trabajarán coordinados desde el centro estratégico de movilidad.

Alcaldía de Bogotá entregará 100 becas para maestrías virtuales sin costo
RELACIONADO

Alcaldía de Bogotá entregará 100 becas para maestrías virtuales sin costo

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

¡Volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 7 de junio de 2026! Esto se reportó

Inseguridad en Bogotá

Así están drogando a las víctimas para robarlas: estos son los errores que más aprovechan los delincuentes

Iván Cepeda

Iván Cepeda reconoció oficialmente los resultados de la primera vuelta y despejó uno de los obstáculos para debatir

Otras Noticias

Perú

Se cerró la elección presidencial en Perú, pero el resultado sigue en suspenso

Los primeros datos del conteo favorecen a Keiko Fujimori, aunque el porcentaje de actas escrutadas aún no permite definir un ganador.

Selección Colombia

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia? ¡El siguiente partido ya es por el Mundial 2026!

La Selección Colombia está a 10 días de su debut en la Copa del Mundo.

Artistas

¡Famosa colombiana ya es mamá por primera vez y reveló conmovedoras fotos!

Enfermedades

¿Por qué algunas personas recuerdan todos sus sueños y otras no recuerdan ninguno?

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 7 de junio de 2026