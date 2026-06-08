¡Pilas! Así funcionará el pico y placa en Bogotá para el primer puente festivo de junio

Bogotá se prepara para uno de los mayores desplazamientos vehiculares del año. Durante el primer puente festivo de junio, entre el viernes 5 y el lunes 8, se proyecta que 1,04 millones de vehículos saldrán de la capital colombiana, mientras que más de 965.000 ingresarán durante el mismo período, según estimaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

Entre las principales medidas adoptadas se encuentran los ajustes en tiempos semafóricos en los accesos y salidas más transitados de la ciudad, la gestión del tránsito por personal especializado y la supervisión constante en puntos estratégicos.

Pico y placa, semaforización y otras medidas en el primer puente de junio

En materia de seguridad vial, se realizarán 24 operativos de control enfocados en prevenir siniestros, con especial atención a conductas de riesgo como el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y el incumplimiento de las normas de tránsito.

El lunes festivo se aplicará el pico y placa regional entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 de la noche. De 12:00 m. a 4:00 p.m., podrán ingresar a la ciudad los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8). De 4:00 p.m. a 8:00 p.m., podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

La medida se aplicará en los nueve corredores viales de ingreso a Bogotá: Autopista Norte, Autopista Sur, Avenida calle 13 o avenida Centenario, Avenida calle 80, Avenida carrera Séptima, Avenida Boyacá y Vía al Llano, Vía Suba–Cota, Vía a La Calera y Vía a Choachí.

Se activará la intermitencia semafórica en la Autopista Sur en colaboración con las autoridades de Soacha, y se implementará el reversible en la Carrera Séptima entre calles 245 y 183 para facilitar el retorno a la ciudad.

Los destinos a los que más viajan desde Bogotá

La Terminal de Transporte espera la movilización de más de 246.000 viajeros desde sus tres sedes. El sábado 6 de junio será el día de mayor afluencia, con la salida proyectada de cerca de 81.900 pasajeros. La sede Salitre concentrará el mayor volumen de viajeros, con más de 139.000 pasajeros proyectados.

Los destinos de mayor demanda para este fin de semana son Girardot, Sogamoso, Cali, Ibagué, Neiva, Medellín, Villavicencio, Fusagasugá, Bucaramanga y Cúcuta.

Para garantizar una movilidad eficiente y segura, se implementará un operativo especial que incluye el despliegue diario de aproximadamente 200 personas en las vías, entre agentes civiles de tránsito, guías de movilidad, policías de tránsito y gerentes de vía, quienes trabajarán coordinados desde el centro estratégico de movilidad.