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Vía Bogotá - Villavicencio: así funcionará el plan de movilidad durante el puente festivo del 16, 17 y 18 de mayo

Habrá restricciones para camiones, reversible hacia Bogotá y pico y placa regional para el regreso a la capital.

peajes vía al llano
Foto: Coviandina

Noticias RCN

mayo 15 de 2026
04:04 p. m.
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Con la llegada del puente festivo del Día de la Ascensión, las autoridades pusieron en marcha un plan especial de movilidad en la vía Bogotá – Villavicencio.

La medida busca facilitar el éxodo y retorno de miles de viajeros que se movilizarán durante el fin de semana, especialmente hacia los Llanos Orientales.

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Por eso, entidades como Coviandina, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Ministerio de Transporte, la Policía de Tránsito y autoridades de movilidad anunciaron restricciones para vehículos de carga pesada y otros cambios temporales en la operación de la vía.

¿Qué vehículos tendrán restricción?

La medida aplicará para vehículos de carga con peso igual o superior a 3.4 toneladas.

Es decir, principalmente camiones y vehículos pesados que normalmente transitan por el corredor vial Bogotá – Villavicencio.

La intención de la restricción es disminuir la congestión vehicular y facilitar el tránsito de vehículos particulares durante el puente festivo.

¿Cuáles serán los horarios de restricción?

Las autoridades definieron varios horarios especiales dependiendo del día y el sentido de la vía.

Viernes 15 de mayo

La restricción irá desde las 3:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche únicamente en sentido Bogotá – Villavicencio.

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Sábado 16 de mayo

La medida aplicará entre las 6:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde en ambos sentidos de la vía.

Domingo 17 de mayo

No habrá restricción para vehículos de carga.

Lunes 18 de mayo

La restricción volverá desde las 10:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche en ambos sentidos.

¿Cómo funcionará el reversible hacia Bogotá?

Uno de los cambios más importantes será el reversible programado para facilitar el regreso de viajeros a Bogotá el lunes festivo.

La Policía de Tránsito informó que el 18 de mayo se implementará un reversible en sentido Villavicencio – Bogotá.

Para esto, habrá cierre en el sector de El Uval desde la 1:00 de la tarde y posteriormente la vía quedará habilitada en un solo sentido hacia Bogotá entre las 3:00 de la tarde y las 10:00 de la noche.

¿Habrá pico y placa para entrar a Bogotá?

Las autoridades recordaron que el domingo también aplicará el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá.

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Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde
Solo podrán ingresar vehículos con placas terminadas en números pares: 0, 2, 4, 6 y 8.

Entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche
El ingreso quedará habilitado únicamente para vehículos con placas terminadas en números impares: 1, 3, 5, 7 y 9.

¿Qué otras medidas se tomarán en la vía?

Según explicó Coviandina, durante el puente festivo se suspenderán temporalmente algunas actividades de mantenimiento que impliquen intervención técnica sobre la vía para evitar mayores congestiones.

Además, habrá refuerzo operativo en peajes, ambulancias, grúas, carro-talleres y equipos de rescate.

Las autoridades también recomendaron a los viajeros seguir las instrucciones de los controladores de tráfico y utilizar sistemas electrónicos de pago como Colpass para agilizar el paso por las estaciones de peaje.

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