Señal PR en carreteras de Colombia: qué significa y por qué puede ser clave en los puentes festivos de junio

La seguridad vial depende en gran medida de que los conductores comprendan correctamente las señales de tránsito. En Colombia, una de las más frecuentes en las carreteras nacionales es la señal PR, una placa informativa que suele pasar desapercibida para muchos.

Con la llegada de los tres puentes festivos de junio, cuando miles de viajeros se desplazan por las principales vías del país, conocer el significado de esta señal puede resultar especialmente útil. Su función principal es permitir que cualquier persona identifique con precisión el lugar exacto donde se encuentra dentro de una carretera nacional.

¿Qué significa la señal PR en Colombia?

La sigla PR significa Punto de Referencia. Se trata de una señal informativa diseñada para facilitar la ubicación de los usuarios en las carreteras, especialmente en zonas rurales o tramos donde no existen direcciones, nomenclaturas urbanas ni referencias fácilmente identificables.

La placa incorpora dos datos fundamentales. Por un lado, muestra un número vertical que indica el kilómetro exacto en el que se encuentra el conductor. Por otro, presenta un número horizontal que identifica la ruta nacional y el tramo específico de la vía.

En algunos casos, la señal puede aparecer con una nomenclatura como PR 45+200. Esto significa que el vehículo se encuentra en el kilómetro 45 de la carretera y 200 metros adicionales desde ese punto. Gracias a este sistema de referenciación kilométrica, es posible determinar una ubicación precisa incluso en sectores alejados de centros urbanos.

¿Por qué la señal PR es importante durante los puentes festivos de junio?

Las temporadas de alta movilidad suelen incrementar el flujo vehicular en las carreteras del país. Durante los puentes festivos de junio, esta señal adquiere una importancia especial porque facilita la comunicación de incidentes y emergencias a las autoridades y organismos de atención.

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En situaciones como accidentes de tránsito, averías mecánicas, derrumbes o cualquier otro evento que requiera asistencia, informar el número del PR más cercano permite a la Policía, ambulancias, aseguradoras y demás servicios de emergencia localizar con exactitud el punto donde se encuentra el conductor. Esta precisión puede acelerar la respuesta cuando cada minuto resulta determinante.

Además de su utilidad en emergencias, la señal PR también sirve para reportar novedades en la vía, apoyar labores de mantenimiento, realizar operativos de control y ayudar a los viajeros a planificar mejor sus recorridos. Aunque se trata de una señal informativa y su desconocimiento no genera sanciones o multas, su aporte a la logística vial y a la seguridad en las carreteras colombianas es significativo.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.