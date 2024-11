¡Pilas! Así será el plan de movilidad para este puente festivo en Bogotá

Ante la masiva movilización esperada por el puente festivo de la ‘Independencia de Cartagena’, la Secretaría Distrital de Movilidad diseñó un plan integral que pretende asegurar una salida e ingreso seguro a Bogotá.

RELACIONADO Judicializan a un hombre que le habría roto las costillas a su perro de compañía en Bogotá

Con un volumen proyectado de 2,1 millones de vehículos en tránsito hacia la ciudad y desde ella, además de 15.000 pasajeros que utilizarán las terminales de transporte, la ciudad ha dispuesto un despliegue especial de medidas preventivas y controles en las principales arterias viales.

Así funcionara el plan de Pico y Placa Regional

Como medida para organizar el ingreso a la ciudad el lunes 11 de noviembre, se aplicará el pico y placa regional, el cual establece franjas horarias de ingreso según el último dígito de la placa del vehículo.

Desde las 12:00 del mediodía hasta las 4:00 p.m., solo podrán ingresar a Bogotá los vehículos cuyas placas terminan en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

A partir de las 4:00 p.m. y hasta las 8:00 p.m., el ingreso estará restringido para vehículos con placas que finalicen en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Esta regulación se implementa con el propósito de reducir el flujo simultáneo en las vías de acceso, promoviendo un tránsito más ordenado y evitando embotellamientos severos.

Plan piloto voluntario de salida

Para reducir la congestión en las primeras horas del éxodo, la Secretaría Distrital de Movilidad ha implementado un Plan piloto voluntario de salida, dirigido a organizar la salida de los vehículos en franjas horarias durante la mañana del puente festivo.

RELACIONADO Desenmascaran a otro supuesto cómplice del brutal asesinato del empresario Roberto Franco en Bogotá

Según lo estipulado, los conductores con placas pares (0, 2, 4, 6 y 8) podrán transitar entre las 6:00 a.m. y las 9:00 a.m., mientras que aquellos con placas impares (1, 3, 5, 7 y 9) tendrán permitido circular entre las 9:00 a.m. y las 12:00 del mediodía.

Esta medida aplica en corredores específicos que registran un alto volumen vehicular durante los periodos de éxodo, incluyendo:

Autopista Norte: desde la calle 198 hasta el Peaje Andes.

desde la calle 198 hasta el Peaje Andes. Autopista Sur: desde la Avenida Boyacá hasta el límite municipal de Soacha.

desde la Avenida Boyacá hasta el límite municipal de Soacha. Avenida Centenario (calle 13): desde la carrera 128 hasta el Río Bogotá.

desde la carrera 128 hasta el Río Bogotá. Avenida calle 80: desde la carrera 114 hasta el Puente de Guadua.

desde la carrera 114 hasta el Puente de Guadua. Avenida carrera 7: desde la calle 198 hasta la calle 245.

desde la calle 198 hasta la calle 245. Avenida Boyacá, vía al Llano: desde la antigua vía al Llano hasta el túnel Argelino Durán Quintero.

desde la antigua vía al Llano hasta el túnel Argelino Durán Quintero. Vía Suba-Cota: desde la carrera 132 hasta el Río Bogotá.

desde la carrera 132 hasta el Río Bogotá. Vía a La Calera: desde la diagonal 91 hasta el Peaje Patios.

desde la diagonal 91 hasta el Peaje Patios. Vía a Choachí: desde la avenida Circunvalar hasta el límite municipal de Choachí.

Medidas en el Terminal de Transporte de Bogotá

Para aquellos que opten por movilizarse en transporte intermunicipal, la Terminal de Transporte de Bogotá también ha preparado un dispositivo especial de seguridad.

En el, más de 350 personas, entre personal logístico, equipos de salud, agentes de la Policía Nacional y seguridad privada, estarán presentes en las tres terminales de la ciudad, con el fin de garantizar la seguridad y la atención de los usuarios.