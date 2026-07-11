Esta es la foto de la reseña de Foster Martinson, presunto feminicida de Natalia Villalba

Foster Martinson, el ciudadano británico de 46 años acusado del feminicidio de la modelo colombiana Natalia Villalba, fue trasladado a la cárcel La Picota en Bogotá, específicamente a la Torre Erón del pabellón de alta seguridad.

El traslado se realizó dos semanas después de su captura en Ecuador, cuando presuntamente intentaba huir del país tras el crimen ocurrido el pasado 18 de junio en un apartamento del norte de la capital colombiana.

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Presunto feminicida ya está en la cárcel

La reseña carcelaria del acusado marca el inicio oficial de su reclusión en este centro penitenciario, donde permanecerá mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario después de que la Fiscalía lo imputara por los delitos de feminicidio agravado y destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio.

Según la investigación de la Fiscalía, Martinson habría atacado a Natalia Villalba con múltiples golpes propinados con un objeto contundente hasta causarle la muerte.

Los elementos probatorios recopilados revelan que después del crimen, el extranjero presuntamente intentó borrar cada huella del hecho. Las autoridades señalan que habría limpiado los rastros de sangre y manipulado el cuerpo de la joven para introducirlo en una maleta.

Estos hechos motivaron que la Fiscalía lo imputara no solo por el feminicidio agravado, sino también por el delito adicional relacionado con la presunta destrucción de evidencia. La manipulación de la escena del crimen y el intento de fuga hacia Ecuador fortalecieron la investigación en su contra.

A pesar de las imputaciones, Martinson se declaró inocente y no ha aceptado los cargos que la Fiscalía presentó en su contra. Su defensa tendrá que presentar sus argumentos mientras permanece recluido en uno de los pabellones de mayor seguridad del sistema penitenciario colombiano.

El caso ha generado una amplia conmoción nacional y se ha convertido en uno de los feminicidios que más indignación ha despertado en Colombia en los últimos meses.

La Torre Herón de La Picota, conocida por albergar a reclusos de alto perfil, será el lugar donde Martinson enfrentará el proceso judicial que determinará su responsabilidad.

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Detalles de la captura

La captura del acusado en Ecuador fue posible gracias a la cooperación internacional entre las autoridades colombianas y ecuatorianas, que lograron detenerlo cuando presuntamente intentaba escapar de la justicia.

Así mismo, Noticias RCN reveló los chats de Martinson, quien habría asegurado que lo habían drogado y secuestrado en el país. También, contó que presenció un asesinato que, en este caso, correspondería al de Villalba.

“Presuntamente ingresó al inmueble en el que se encontraba la víctima sola, la agredió físicamente hasta causarle la muerte y manipuló el cuerpo para introducirlo en una maleta. Ejecutó diversas maniobras dirigidas a alterar la escena”, indicaron las autoridades.

Este contenido cuenta con fragmentos de redacción IA y fue editado por un periodista.