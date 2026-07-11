La última vez que Argentina y Suiza se vieron en un Mundial: recuerdo emotivo para la ‘albiceleste’

Este sábado 11 de julio, Argentina y Suiza se verán las caras en el partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026.

La ‘albiceleste’ protagonizó una remontada épica en octavos. Faltando menos de 25 minutos para culminar el encuentro, Egipto la superaba por dos goles. Al minuto 79, Cristian Romero les devolvió la alegría a los argentinos.

¿Cómo clasificaron Argentina y Suiza?

El júbilo estalló cuando al minuto 83, Lionel Messi igualó el partido. Argentina siguió atacando y, en el tiempo de reposición, Enzo Fernández anotó el tercer gol que definió el compromiso.

Por su parte, Suiza empató sin goles con Colombia en un partido electrizante. En la tanda de penales, anotaron Rubén Vargas, Cedric Itten, Zeki Amdouni y Granit Xhaka por parte del cuadro europeo. Solo erró Manuel Akanji.

Colombia erró en dos ocasiones, con Dávinson Sánchez y Juan Camilo Hernández. Anotaron Juan Fernando Quintero, Jáminton Campaz y Luis Díaz; pero Suiza se llevó la serie con 4-3.

¿Quiénes repiten 12 años después?

No será la primera vez que Argentina y Suiza se miden en una cita mundialista. El antecedente más reciente se remonta al 1 de julio de 2014, cuando se toparon en el camino por los octavos de final del Mundial de Brasil.

El cuadro sudamericano había salido líder del grupo que compartió con Bosnia-Herzegovina, Nigeria e Irán. Suiza quedó segundo, superado por Francia y quedando arriba de Ecuador y Honduras.

Argentina y Suiza se enfrentaron en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo, con capacidad en ese momento para más de 63 mil espectadores.

El combinado dirigido en aquel entonces por Alejandro Sabella formó así: Sergio Romero, Pablo Zabaleta, Federico Fernández, Ezequiel Garay, Marcos Rojo, Javier Mascherano, Ángel Di María, Fernando Gago, Lionel Messi, Gonzalo Higuaín y Ezequiel Lavezzi.

Diego Benaglio, Stephan Lichtsteiner, Johan Djourou, Fabián Schär, Ricardo Rodríguez, Valon Behrami, Gökhan İnler, Xherdan Shaquiri, Granit Xhaka, Admir Mehmedi y Josip Drmić; así alineó el rival.

El compromiso fue cerrado en los 90 minutos y el agónico gol llegó al minuto 118, a dos de culminar el tiempo extra. Messi tomó la pelota y encontró a Di María, quien definió y le dio el triunfo a Argentina.