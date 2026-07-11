Contundentes lluvias mantienen en alerta máxima a varias regiones en Colombia

Hay alerta en el país por causa de las fuertes lluvias y las condiciones del “fenómeno de El Niño” que continúa consolidándose en el océano Pacífico, según el más reciente informe por parte del Ideam y los análisis emitidos por los centros internacionales de predicción climática.

Por esto, gran parte del territorio nacional se encuentra en alerta máxima por las fuertes lluvias de las últimas horas que han desbordado ríos, colapsado vías y dejado a miles de familias damnificadas principalmente en Arauca, Yopal, Bucaramanga, Cúcuta y Boyacá.

Afectaciones en Casanare por las fuertes lluvias

La Fuerza Aeroespacial y el Ejército ya se encuentran atendiendo la emergencia generada por las contundentes inundaciones en Casanare. Allí las fuertes precipitaciones han generado un reporte de más de cuatro mil familias damnificadas y personas que se encuentran aisladas en veredas por el desbordamiento de ríos como el Tocaria Nunchia.

Según imágenes que ya circulan en redes sociales, y que han sido compartidas por la Gobernación de Casanare, se observan varias familias que se ven obligadas a evacuar de sus viviendas con los pocos víveres que pudieron extraer de allí.

Una de las zonas más afectadas corresponde a la vía La Soberanía, una de las más importantes del país, que comunica a los departamentos de Arauca, Santander y Norte de Santander.

En Tame la situación es crítica, pues en videos captados por testigos muestran el instante en el que el ganado es arrastrado por las fuertes corrientes. Tras la destrucción de varios puentes, varios viajeros se han arriesgado a cruzar por pequeños tramos de la vía alrededor del río.

En el municipio, las redes de Acueducto quedaron destruidas por el caudal del río. Por esto, Yuliam Sierra dio a conocer que actualmente se encuentran trabajando en un plan de contingencia que permita suministrar agua en la zona.

En Arauca la cifra de damnificados asciende a más de 5000, pero en Casanare son más de 4000 las familias que se encuentran incomunicadas por el devastador deslizamiento que dejó sin vida a los habitantes de la salina. Las contundentes cantidades de tierra destruyeron las redes de energía.

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Ayudas de las autoridades en las zonas afectadas

Tropas del Ejército llegaron hasta San Luis de Palenque que resultó inundado por el desbordamiento del río Pauto. Allí los uniformados ayudaron a los afectados con el transporte del personal, alimentos y enseres.