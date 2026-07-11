Así fue la primera reunión de ministros designados de Abelardo de la Espriella en Barranquilla

El presidente electo Abelardo de la Espriella sostuvo en Barranquilla su primer encuentro oficial con los ministros designados y parte del equipo de empalme, marcando el inicio de su administración que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.

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La reunión se realizó en la oficina de su bufete de abogados y contó con la presencia del alcalde Alejandro Char, quien pidió apoyo en materia de seguridad.

“Ya se estableció una lista de los temas que van a priorizar y por los cuales están trabajando desde este momento”, afirmó De la Espriella, al destacar que su gabinete “empezó a trabajar sin flojera y con compromiso total con Colombia”.

Seguridad y economía en la agenda

El primero en llegar fue el designado ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, seguido por los demás integrantes del gabinete. Durante el encuentro, se discutió la necesidad de frenar el gasto público y corregir el déficit de 13 billones de pesos en el presupuesto presentado al Congreso.

Alejandro Char enfatizó que la seguridad es “el tema que no nos deja dormir” y pidió respaldo para enfrentar la violencia que afecta a los barranquilleros.

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El consejo de ministros se extendió por más de tres horas y concluyó con un mensaje del presidente electo. “Hemos conformado un gabinete de las mejores calidades humanas y profesionales para darle a Colombia las soluciones que se requieren”, afirmó.

Visita a Casanare y designación en Agricultura

Al día siguiente, De la Espriella viajó a Yopal, Casanare, donde anunció la designación de Indalecio Dangond como ministro de Agricultura y presentó ayudas para los damnificados por las inundaciones en seis veredas.

“Voy a ayudarle a los alcaldes y al gobernador a sacar adelante los proyectos más importantes”, dijo el mandatario electo, al confirmar la entrega de 3.500 colchonetas, 2.000 kits de enseres básicos, 6.500 mercados y 2.000 kits de aseo.

El presidente electo también envió un mensaje a los cabecillas del ELN, advirtiendo que será “implacable” en la lucha contra la criminalidad. El próximo empalme regional se desarrollará en Santander el martes.