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Así fue la primera reunión de ministros designados de Abelardo de la Espriella en Barranquilla

La reunión se realizó en la oficina de su bufete de abogados y contó con la presencia del alcalde Alejandro Char.

Noticias RCN

julio 11 de 2026
02:35 p. m.
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El presidente electo Abelardo de la Espriella sostuvo en Barranquilla su primer encuentro oficial con los ministros designados y parte del equipo de empalme, marcando el inicio de su administración que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.

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La reunión se realizó en la oficina de su bufete de abogados y contó con la presencia del alcalde Alejandro Char, quien pidió apoyo en materia de seguridad.

“Ya se estableció una lista de los temas que van a priorizar y por los cuales están trabajando desde este momento”, afirmó De la Espriella, al destacar que su gabinete “empezó a trabajar sin flojera y con compromiso total con Colombia”.

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Seguridad y economía en la agenda

El primero en llegar fue el designado ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, seguido por los demás integrantes del gabinete. Durante el encuentro, se discutió la necesidad de frenar el gasto público y corregir el déficit de 13 billones de pesos en el presupuesto presentado al Congreso.

Alejandro Char enfatizó que la seguridad es “el tema que no nos deja dormir” y pidió respaldo para enfrentar la violencia que afecta a los barranquilleros.

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El consejo de ministros se extendió por más de tres horas y concluyó con un mensaje del presidente electo. “Hemos conformado un gabinete de las mejores calidades humanas y profesionales para darle a Colombia las soluciones que se requieren”, afirmó.

Visita a Casanare y designación en Agricultura

Al día siguiente, De la Espriella viajó a Yopal, Casanare, donde anunció la designación de Indalecio Dangond como ministro de Agricultura y presentó ayudas para los damnificados por las inundaciones en seis veredas.

“Voy a ayudarle a los alcaldes y al gobernador a sacar adelante los proyectos más importantes”, dijo el mandatario electo, al confirmar la entrega de 3.500 colchonetas, 2.000 kits de enseres básicos, 6.500 mercados y 2.000 kits de aseo.

El presidente electo también envió un mensaje a los cabecillas del ELN, advirtiendo que será “implacable” en la lucha contra la criminalidad. El próximo empalme regional se desarrollará en Santander el martes.

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