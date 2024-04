¿Por qué quedó libre el estadounidense que entró con dos menores al hotel Gotham en Medellín?

Luego que las autoridades encontraran a dos menores de edad junto a un ciudadano estadounidense en un lujoso hotel de Medellín, la población se encuentra indignada al saber que el extranjero quedó libre a pesar a estar relacionado a un presunto caso de explotación sexual infantil.

El norteamericano ingresó al hotel burlando la seguridad

Un ciudadano le avisó a las autoridades que un estadounidense ingresó al hotel Gotham acompañado de dos niñas de 12 y 13 años respectivamente. La Policía acudió al llamado y llegó al lugar ubicado en El Poblado.

El sujeto en cuestión se llama Timothy Alan Livingston y tiene 36 años, según lo revelado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Las menores de edad no fueron encontradas desnudas ni afirmaron haber sido abusadas por el extranjero, Sin embargo, las autoridades abrieron una investigación contra el norteamericano para esclarecer el hecho.

Posteriormente, la Policía selló el hotel por el lapso de diez días, mientras se llevan a cabo las respectivas indagaciones. Además, las niñas fueron puestas a disposición de las autoridades para efectuar el respectivo protocolo asistencial. En este procedimiento se determinará si fueron víctimas de abuso sexual y si hacen parte de una red de prostitución de menores.

Los propietarios de Gotham Medellín se pronunciaron sobre este asunto e indicaron que en la noche del 27 de marzo, un guardia de seguridad le impidió el ingreso a Livingston, debido a que aparentemente pretendía ingresar a las menores con documentos falsos para que parecieran mayores de edad.

No obstante, el norteamericano habría logrado ingresar en la madrugada, aprovechando que el turno nocturno de los guardias terminó. Las cámaras de seguridad corroboran el ingreso de Livingston.

Sumado a ello, la administración del hotel instaló cámaras de seguridad para llevar a cabo un registro estricto de los huéspedes, sumado a otra serie de políticas que impidan esta clase de sucesos.

El alcalde Gutiérrez también informó que el norteamericano llegó a Medellín la semana pasada desde Fort Laurderdale. Sin embargo, el viernes 29 de marzo retornó a su país natal. No obstante, el mandatario aseguró que si la investigación confirma que Livingston cometió abuso sexual y hacía parte de una red de menores, solicitará su extradición.

Así va la investigación del presunto hecho de explotación sexual infantil

La pregunta en este punto y que tiene indignada a la población es: ¿por qué el ciudadano quedó libre? Las autoridades explicaron que cuando acudieron a la alerta, no encontraron a Livingston en flagrancia, por lo que su captura no se podía efectuar, dado que el delito no se estaba cometiendo ni encontraron pruebas a que se hubiese efectuado anteriormente.

Noticias RCN conoció detalles de la investigación que se está llevando a cabo. Las autoridades tienen en su poder dos videos provenientes de las cámaras de seguridad, los cuales servirán para determinar si el estadounidense presuntamente ofreció dinero a cambio de servicios sexuales por parte de las menores de edad.

El material audiovisual muestra que, sobre las 9:45 p.m. del 27 de marzo, Livingston intenta ingresar al hotel Gotham junto a las menores. Una viste una camisa roja y la otra una camisa blanca. Al ser abordado por el guardia, se les impide el ingreso al encontrar irregularidades en la documentación presentada.

No obstante, seis horas después el extranjero logra su cometido sin ningún obstáculo. Acto seguido, se presenta la alerta del ciudadano anónimo, la cual hace que la Policía acuda al lugar. Cuando las dos niñas fueron entrevistadas, negaron haber sido abusadas por el norteamericano.

Cabe mencionar que Livingston estuvo durante 12 horas puesto a disposición del Centro de Traslado por Protección, donde se pudo confirmar su identidad. Después quedó libre.

En ese contexto, Livingston pudo salir del país un día después. Ahora, la Fiscalía entrevistará a las dos menores para determinar lo que en verdad pasó y encontrar pruebas contra el estadounidense. En caso que sea así, las autoridades podrán ordenar su captura por el delito de explotación sexual.

Adicionalmente, la Fiscalía determinará si hubo presunta responsabilidad por parte del hotel en esta conducta. De igual modo, si hay material probatorio, podrán solicitar la extensión de dominio e imputar cargos a los funcionarios.