Presidente Petro dijo que a las marchas del 20 de junio "salió una clase media alta arribista"

En el marco de su visita a París durante un encuentro con la comunidad colombiana en Francia, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la jornada de manifestaciones convocadas por la oposición el pasado 20 de junio.

Presidente Petro dice que a protestar en su contra solo salió "una clase media alta arribista"

El mandatario habló inicialmente sobre el acceso a la educación en Colombia y las jornadas laborales. Dijo que quien habla de esos temas en el país es un “loco, populista o comunista”, y señaló nuevamente a los medios de comunicación, que según explicó “se va transmitiendo son las ideas del esclavista”.

Añadió que este fue uno de los motivos por los que se convocaron las manifestaciones del 20 de junio:

“Y no salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos o pone los vidrios de las ventanas; salió una clase media alta arribista a decir: fuera Petro, no queremos sus ideas. Exacto como salieron en 1851 con armas en mano a decir que no querían que se les quitara la propiedad privada que eran los seres humanos, a los cuales llamaban esclavos”.

Marchas de la oposición contra gobierno de Petro

Durante los días posteriores a las marchas de la oposición, el jefe de Estado ha hecho declaraciones que generaron malestar entre algunos sectores del país; uno de ellos fue el desconocer la manifestación masiva en Bogotá.

En su publicación en redes sociales, acompañada por una foto de la Plaza de Bolívar ocupada por manifestantes, dijo: “Así fue, débil en la costa Caribe, débil en la costa Pacífica; no logró llenar la Plaza de Bolívar de Bogotá, y fue fuerte como siempre en Medellín y Santanderes”.

El senador Miguel Uribe Turbay fue uno de los que reaccionó a las palabras del mandatario, “no hay peor sordo que el que no quiere oír”, dijo.

Posteriormente, el presidente Gustavo Petro insistió en que los medios de comunicación “convocaron” la protesta en contra de su Gobierno:

“Yo les digo a los medios que convocaron la marcha de ayer con noticias en donde insinuaban que el coronel Dávila había sido asesinado quizás por mí. ¿Qué tienen ahora que decir? ¿Hasta dónde llegará la calumnia? ¿Cuánto vale el daño que hacen a mi honra?”, escribió también en Twitter.

El excandidato a la Presidencia de la República, Enrique Gómez, decidió responder el trino:

“¿Honra? ¿Un mitómano al que le toca retirar a su mano derecha por chuzar ilegalmente a sus empleados y que sale a negarlo de forma descarada? ¿Un personaje que tiene un manto de duda sobre sus actuaciones y que con tal de salvarse niega a un hijo? ¿De qué honra habla?”, escribió Gómez.