Petro no estará en la Conferencia de Paz y dijo que el planeta se "acerca a una confrontación mundial"

En la mañana del 15 de junio, el presidente Gustavo Petro informó que canceló su visita a la Conferencia de Paz, evento que se celebrará en Suiza.

El mandatario estuvo en la tumba de Olof Palme, político sueco asesinado en 1986. “Estamos aquí porque básicamente estamos hablando de una persona que en unas condiciones de prácticamente una guerra nuclear, decidió enarbolar la bandera de la paz”, dijo Petro en una atención a medios de comunicación.

El presidente dijo que el mundo vive una situación similar a cuando ocurrió el asesinato del político sueco y advirtió que el planeta podría estar acercándose a una “confrontación mundial”. Por eso, criticó el evento que se desarrollará en Suiza.

Lo que hemos encontrado en relación a la Conferencia de Paz, es que es un alinderamiento al lado de la guerra y nosotros no estamos de acuerdo con eso, por eso he decidido suspender mi visita y la invitación a la conferencia en Suiza, porque América Latina no quiere más guerra, sino construcción de paz lo más pronto posible.