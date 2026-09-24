Víctimas aseguran que "son la excusa de los magistrados de la JEP para sustentar su derroche"

Luego de que las comisiones económicas de Cámara y Senado aprobaran un bloque de artículos del Presupuesto General de la Nación de 2027 que incluye el recorte de 170.000 millones de pesos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Raúl Sánchez aseguró que con esta reducción se dejarían de hacer audiencias en territorios y de prestar seguridad a las víctimas del conflicto armado.

“Sería la primera vez en la historia donde una entidad pública es sometida ala quiebra. Se dejarían de hacer audiencias en los territorios, se dejaría de prestar seguridad a las víctimas, se dejaría de garantizar la seguridad jurídica a los diferentes comparecientes ante la JEP, las sentencias que sacaríamos y seguimos sacando implicarían prácticamente que no surtirían ningún efecto en la práctica", dijo Sánchez.

Agregó que el recorte planteado en el presupuesto general llega en el momento en el que el alto tribunal está dando resultados.

"Es una extorsión, una infamia": víctimas a la JEP

Tras las declaraciones del magistrado de la JEP en el Congreso de la República, las víctimas del conflicto armado cuestionan por qué deben pagar las consecuencias y que las afirmaciones del magistrado Raúl Sánchez son infames.

"Las víctimas no son el centro, son la excusa perfecta de los magistrados de la JEP para sustentar su derroche. Manifestó que la reducción será para la seguridad de las víctimas, es decir, que no piensa rebajar la cantidad de contratistas que tienen ni reducirle al derroche en suntuosos bienes", señaló Sergio Alzate, abogado de Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (Fevcol).

También se pronunció Sebastián Velásquez, director de la Federación de Víctimas de las Farc, señaló que las decisión de reducir la seguridad a las víctimas es una "extorsión". "Amenaza con el retiro de la seguridad para las víctimas, esto es una extorsión, todo en contra de las víctimas y a los señores victimarios todo. Es una infamia lo que dijo el magistrado en el Congreso de la República".

En ese mismo sentido, Deisy Dorelly Guanaro, víctima y denunciante, escribió en sus redes sociales que quienes han tenido el valor de denunciar y poner su vida en riesgo son los primeros afectados.

"¿Por qué no empiezan por quitarle la seguridad a Timochenko, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Sandra Ramírez y a toda esa esa banda delincuencial de Comunes? ¿Por qué empiezan por las víctimas? Nosotras no nos vamos a esconder ni a quedar calladas".