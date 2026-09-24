¿Qué le preocupa a la oposición tras aprobación en primer debate del presupuesto general?

En primer debate, los representantes de las comisiones tercera y cuarta del Congreso aprobaron el miércoles, 23 de septiembre, el presupuesto general de la nación presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

De los 634,9 billones de pesos de presupuesto, se tiene pensado destinar 392,5 billones a gastos de funcionamiento, 155,4 billones al pago de la deuda y 86,9 billones a inversión.

Pero el Gobierno anunció recortes adicionales al de 45 billones de pesos que presentaría en su ley de ajuste fiscal: 170.000 millones menos para la JEP, 17.000 millones menos para la Policía, 15.000 millones para la Aeronáutica Civil y 13.000 millones para el Departamento Nacional de Planeación.

¿A qué carteras beneficia el presupuesto general de la nación para 2027?

El representante a la Cámara, John Edgar Pérez, indicó en diálogo con este noticiero que, con la aprobación en primer debate del presupuesto, “logramos llevar recursos a carteras que, sin lugar a dudas, lo necesitaban. Quedaron garantizados dos billones de pesos para el sector salud y cerca de 100.000 millones de pesos para el sector deporte, no siendo suficientes. Creemos que tenemos la oportunidad en segundo debate para mejorar los recursos para este sector”.

500.000 millones de pesos llegarán al SENA y se consiguieron recursos para fortalecer los entes de control de cara a las elecciones territoriales y regionales de 2027.

Además, nuevas disposiciones de la ponencia permiten al Gobierno Nacional “recoger” de los diferentes ministerios, unidades y fondos aquellos recursos que no hayan sido comprometidos o ejecutados al 31 de diciembre, para fortalecer el llamado Fondo Milagro, financiado con 3,3 billones de pesos.

¿Qué preocupa a la oposición del presupuesto general de la nación?

El senador Gustavo Moreno de la Alianza Social Independiente dijo en conversaciones con Noticias RCN que preocupa a algunos sectores “que bajó la inversión. Bajó la inversión para agua potable y desarrollo en las regiones de Colombia”.

Pero no es todo. Según Moreno, “preocupa muchísimo que no vimos cuál va a ser el presupuesto de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en cerca de 16 departamentos y más de 300 municipios. El Ministerio de Vivienda quedó con 900.000 millones, cuando el ministro estaba pidiendo cerca de cuatro billones de pesos” y que deporte y cultura no tienen mayores recursos.

Sin embargo, el representante Pérez insiste en que “se viene una Ley de ajuste fiscal o de rescate fiscal. Y muy seguramente va a haber un recorte muy fuerte en los gastos de funcionamiento del Estado para poder fortalecer la inversión”, aunque, “el Gobierno ha sido muy hermético en decirle al Congreso cuáles van a ser las medidas”.