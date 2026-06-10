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Gobierno adiciona $624.656 millones al Presupuesto General de la Nación 2026 para el Fondo Milagro

El Decreto 1488 de 2026 liquida recursos del estado de emergencia con crédito externo destinado a transferencias del Gobierno Nacional.

Gobierno adiciona $624.656 millones al Presupuesto General de la Nación para el Fondo Milagro
Foto: AFP / archivo

Yhonay Díaz

octubre 06 de 2026
10:08 p. m.
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El Gobierno Nacional adicionó $624.656 millones al Presupuesto General de la Nación 2026, recursos específicamente destinados al Fondo Milagro, según establece el Decreto 1488 firmado el 6 de octubre de 2026 por el Ministerio de Hacienda.

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La medida se enmarca en el estado de emergencia económica, social y ecológica declarado mediante Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026 por grave calamidad pública en parte del territorio nacional.

El Decreto 1412 del 17 de septiembre de 2026 había aprobado inicialmente esta adición presupuestal, que ahora se liquida formalmente.

Los recursos provienen exclusivamente de crédito externo con previa autorización, según detalla el anexo del decreto. La totalidad del monto se asigna al Ministerio de Hacienda dentro del presupuesto de funcionamiento, específicamente como transferencias corrientes a otras entidades del gobierno.

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Adición presupuestal para el Fondo Milagro del Gobierno Nacional

La Corte Constitucional estableció que la liquidación del presupuesto debe considerarse como un decreto ejecutivo y no con fuerza de ley, incluso durante estados de excepción.

El tribunal señaló que "la liquidación pretende detallar o definir en forma específica cada uno de los conceptos" del presupuesto.

La adición presupuestal modifica tanto el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital como el Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones de 2026 en la suma establecida.

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El Fondo Milagro recibirá liquidez sobre el PGN 2026

El Fondo Milagro recibirá estos recursos como parte de las medidas adoptadas durante la emergencia declarada.

El documento fue suscrito por el Ministro de Hacienda, Miguel Gómez, e incluye anexos detallados sobre la composición de la adición presupuestal y su distribución específica por conceptos y unidades administrativas.

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