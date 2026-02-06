Medicina Legal confirma muerte de 11 menores en combates entre 'Iván Mordisco' y 'Calarcá' en Guaviare
La confirmación de Medicina Legal y los hallazgos de la Fuerza Pública incrementan la preocupación por la situación humanitaria en Guaviare.
Noticias RCN
09:31 p. m.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó este martes que entre las víctimas de los enfrentamientos ocurridos el 27 de mayo en zona rural de San José del Guaviare se identificaron11 menores de edad.
Los choques armados se registraron en el sector de Barranco Colorado y enfrentaron a las disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarcá.
De acuerdo con el reporte oficial, de los 48 cuerpos trasladados en aeronaves de la Fuerza Pública hasta Bogotá, Yopal y Villavicencio, 43 ya fueron identificados. Entre ellos figuran hombres, mujeres y los menores de edad, mientras que cinco cadáveres aún permanecen sin identificar.
Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo
La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció en su cuenta de X sobre la magnitud de la tragedia:
“11 menores de edad muertos en un combate que parece masacre. Colombianos matando colombianos, sacrificando niños a los que negamos su derecho a un buen futuro”.
Explosivos en cuerpos trasladados
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló el sábado 30 de mayo que en tres de los cadáveres enviados a Medicina Legal se hallaron artefactos explosivos improvisados y minas. Según explicó, estos habrían sido instalados con el propósito de detonar durante el transporte aéreo o en instalaciones militares, lo que habría podido causar una tragedia mayor.
“En tres de los 48 cadáveres que llegaron a San José del Guaviare, tenían minas, artefactos explosivos improvisados, muy seguramente con el objetivo de que en el momento que estuvieran en una unidad militar o transportándose en una aeronave, explotaran y asesinaran a más personas”, señaló el ministro.