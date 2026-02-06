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Medicina Legal confirma muerte de 11 menores en combates entre 'Iván Mordisco' y 'Calarcá' en Guaviare

La confirmación de Medicina Legal y los hallazgos de la Fuerza Pública incrementan la preocupación por la situación humanitaria en Guaviare.

Noticias RCN

junio 02 de 2026
09:31 p. m.
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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó este martes que entre las víctimas de los enfrentamientos ocurridos el 27 de mayo en zona rural de San José del Guaviare se identificaron11 menores de edad.

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Los choques armados se registraron en el sector de Barranco Colorado y enfrentaron a las disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarcá.

De acuerdo con el reporte oficial, de los 48 cuerpos trasladados en aeronaves de la Fuerza Pública hasta Bogotá, Yopal y Villavicencio, 43 ya fueron identificados. Entre ellos figuran hombres, mujeres y los menores de edad, mientras que cinco cadáveres aún permanecen sin identificar.

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Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo

La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció en su cuenta de X sobre la magnitud de la tragedia:

“11 menores de edad muertos en un combate que parece masacre. Colombianos matando colombianos, sacrificando niños a los que negamos su derecho a un buen futuro”.

Llegan 48 cuerpos a San José del Guaviare tras combates entre disidencias
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Explosivos en cuerpos trasladados

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló el sábado 30 de mayo que en tres de los cadáveres enviados a Medicina Legal se hallaron artefactos explosivos improvisados y minas. Según explicó, estos habrían sido instalados con el propósito de detonar durante el transporte aéreo o en instalaciones militares, lo que habría podido causar una tragedia mayor.

Mindefensa señala que habría menores de edad entre los fallecidos tras combates en Guaviare
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“En tres de los 48 cadáveres que llegaron a San José del Guaviare, tenían minas, artefactos explosivos improvisados, muy seguramente con el objetivo de que en el momento que estuvieran en una unidad militar o transportándose en una aeronave, explotaran y asesinaran a más personas”, señaló el ministro.

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