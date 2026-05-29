Llegan 48 cuerpos a San José del Guaviare tras combates entre disidencias

En medio de la grave crisis de orden público que vive el departamento del Guaviare, una comisión humanitaria trasladó este viernes hasta San José del Guaviare los cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco y alias Calarcá.

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El gobernador del departamento, Yeison Rojas, confirmó en Noticias RCN que sobre las 6:00 de la mañana llegaron a la capital del departamento 48 cuerpos provenientes del sector de Barranco Colorado, una de las zonas más afectadas por los combates armados registrados esta semana.

Según explicó el mandatario, el operativo fue liderado por la Gobernación, organismos de socorro, la Alcaldía y la Defensoría del Pueblo.

“Los cuerpos fueron trasladados en lancha hasta San José del Guaviare y entregados a Medicina Legal, entidad que realizará el proceso de identificación y posterior traslado a Villavicencio”, señaló.

Hay incertidumbre por posibles menores entre las víctimas

Aunque las autoridades aún no entregan una cifra oficial, el gobernador aseguró que existen indicios de que varios menores de edad estarían entre los fallecidos.

“Tenemos información de la comunidad y de las autoridades sobre la posible presencia de menores dentro de los cuerpos recuperados, pero todavía no existe una confirmación oficial”, indicó.

Rojas explicó que las condiciones en las que fueron encontrados los cuerpos dificultan el reconocimiento por parte de familiares y habitantes de la zona, debido al avanzado estado de descomposición.

La situación ha generado angustia entre decenas de familias del departamento que buscan información sobre jóvenes que habrían sido reclutados por las estructuras armadas ilegales.

“Hay padres y madres preguntando por sus hijos porque sabían que estaban dentro de esas estructuras. Hoy existe mucha incertidumbre en el territorio”, afirmó.

Comunidades confinadas y temor en zonas rurales

Además de las víctimas mortales, las autoridades reportan una compleja situación humanitaria en varias comunidades rurales e indígenas del departamento.

El gobernador indicó que entre 800 y 1.000 personas permanecen confinadas por temor a nuevos enfrentamientos entre las estructuras armadas.

Los hechos se concentran principalmente en sectores como Siberia y Barranco Colorado, en la zona conocida como la trocha ganadera.

“Las comunidades están muy preocupadas. Muchas familias abandonaron sus fincas y se agruparon por miedo a nuevos combates”, explicó.

Según las denuncias recibidas por la Gobernación, en la zona continúan moviéndose integrantes armados, algunos heridos tras los enfrentamientos, lo que mantiene el temor entre los habitantes.

Las comunidades afectadas están solicitando ayuda humanitaria urgente, especialmente alimentos, medicamentos y elementos de aseo.

Riesgos para las elecciones del domingo

El mandatario también advirtió sobre posibles afectaciones a la jornada electoral del próximo domingo 31 de mayo en varias zonas rurales del departamento.

Aunque aseguró que existe coordinación con la Fuerza Pública para garantizar la seguridad, reconoció que persisten alertas en algunos puestos de votación apartados.

Entre los sectores con mayor preocupación están zonas rurales de Calamar, El Retorno, San José del Guaviare y Miraflores.

“Esperamos que se puedan desarrollar unas elecciones tranquilas, pero claramente la situación de orden público genera preocupación”, concluyó.