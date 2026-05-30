Cadáveres de disidentes fueron cargados con explosivos para detonarlos en traslado a Medicina Legal

En las últimas horas, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hizo una grave denuncia sobre los recientes enfrentamientos ocurridos entre las disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarcá en el departamento del Guaviare.

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De acuerdo con la información entregada por el ministro, en tres de los 48 cadáveres que llegaron a Medicina Legal en aeronaves de la fuerza pública desde San José del Guaviare se encontraron explosivos instalados.

En tres de los 48 cadáveres que llegaron a San José del Guaviare, tenían minas, artefactos explosivos improvisados, muy seguramente con el objetivo de que en el momento que estuvieran en una unidad militar o transportándose en una aeronave, explotaran y asesinaran a más personas.

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Esta denuncia revela no solamente la intensidad de los enfrentamientos entre grupos disidentes, que dejaron una cifra considerable de muertos, sino también el nivel de sofisticación y crueldad en las tácticas empleadas por estos grupos armados ilegales.

Las autoridades mantienen reforzadas las medidas de seguridad en ambos departamentos, especialmente en Arauca y Guaviare, zonas tradicionalmente afectadas por la presencia de grupos armados ilegales y que requieren especial atención en contextos electorales y de orden público.

Ejército halló cilindro bomba en la vía Tame-Fortul, Arauca

Un cilindro bomba cargado con más de 250 kilogramos de explosivos fue hallado por uniformados de la Octava División del Ejército Nacional en la vía que comunica los municipios de Tame y Fortul, en el departamento de Arauca, en los llanos orientales de Colombia.

Según las investigaciones militares, el artefacto habría sido instalado por disidencias de las Farc con el objetivo de obstaculizar la jornada electoral.

Inteligencia Militar señala que con la instalación de este cilindro bomba estarían pretendiendo evitar que las personas que tienen que movilizarse por esos municipios del departamento de Arauca pudieran ejercer su derecho al voto, así como impedir que los testigos electorales llegaran a las mesas de votación y, principalmente, evitar la movilización de las tropas en esa zona del país.

Las autoridades informaron que el cilindro bomba fue destruido de manera controlada y confirmaron que ya existe un despliegue militar en esa zona del país para garantizar que los ciudadanos del departamento de Arauca puedan ejercer libremente su derecho al voto.