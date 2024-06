Director (e) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica será indagado por presunta extralimitación de funciones

La Procuraduría abrió indagación previa contra el director general (e) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Jhon Jairo Camargo Motta.

¿Por qué se le abrió indagación al director (e) de la Agencia?

El ente de control indagará al funcionario teniendo en cuenta la queja interpuesta por la directora saliente, Martha Lucía Zamora Ávila, quien aseguró que él se habría extralimitado en sus funciones.

Camargo le habría solicitado extemporáneamente a Zamora la ampliación del informe de gestión que presentó durante la entrega del cargo.

Según la Procuraduría, dentro de la información requerida en un cuestionario de 50 preguntas que le fue remitido a Zamora, presuntamente hubo inquietudes relacionadas con la declaración desierta del proceso de licitación de pasaportes en 2023, el cual tenía que ver con el suministro, formalización y prestación del servicio de personalización, custodia y distribución de los documentos.

Con el fin de verificar la ocurrencia de las conductas y determinar si son constitutivas de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad frente a los hechos denunciados, la Procuraduría decretó la práctica de pruebas documentales y testimoniales.

El testimonio de Zamora ante la Procuraduría

La exdirectora de la Agencia aseguró que Camargo la habría presionado en la entrega de un informe detallado de sus funciones. Ella indicó que ese documento ya había sido presentado cuando solicitó su salida de la entidad.

Cabe recordar que en medio del juicio disciplinario adelantado por la Procuraduría contra el excanciller Álvaro Leyva por el tema de los pasaportes, Zamora habló y mencionó a Camargo.

La exdirectora relató que presuntamente fue increpada por Leyva. Zamora aseguró que estuvo sorprendida por lo que le dijo el excanciller: “Yo le insistí que no he actuado en contra de la ley. Mi trabajo siempre será defender el Estado y evitarle pérdidas económicas”.

En su testimonio, Zamora se refirió sobre los hechos que hoy tienen a Camargo en indagación: “El actual director de la Agencia, me solicitó que ampliara una información sobre mi informe final de gestión, en donde me hicieron una serie de preguntas que son absolutamente similares a las que me han hecho hoy en día del caso de la licitación de Thomas Greg”.