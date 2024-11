"El gobierno está obligado a cumplir": exministro de Educación sobre retrasos del Icetex

Hay alerta en el país después de que miles de estudiantes en el país están advirtiendo que el Icetex no ha desembolsado los dineros necesarios para realizar el pago de su próximo semestre universitario.

Tras conocerse las denuncias se pronunciaron por separado los ministros de Educación, Daniel Rojas y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Rojas, quien es el gerente de la junta directiva de Icetex, aseguró que los recursos están, pero la falta de giros se debe a una demora en los pagos del Ministerio de Hacienda.

Bonilla aseguró que la cartera que él dirige ya había hecho los pagos correspondientes al Ministerio de Educación y que era esa oficina quien debía decidir cómo se administra el dinero.

Debido a la situación la Procuraduría General de la Nación inició investigaciones.

Para analizar respecto a la situación, habló Francisco Lloreda, exministro de Educación.

¿Cuál es su lectura frente a la situación?

Es muy grave. Partamos de una premisa; quien busca un crédito educativo es porque lo necesita, no son los jóvenes más pudientes de la sociedad. El crédito educativo, no solo en Colombia sino en el mundo entero, es un instrumento clave y fundamental que posibilita el acceso a la educación superior de millones de personas.

Icetex en más de 70 años, como lo saben los colombianos, le ha prestado un gran servicio al país, ha permitido que muchos jóvenes vayan a la universidad y esto en gran medida porque ofrece unas tasas y unas condiciones mejores que el sistema financiero.

Algo que es fundamental, es la posibilidad de que muchísimos jóvenes puedan ir a una universidad privada si esa es su decisión o si no encuentran la posibilidad de hacerlo en una universidad del Estado. Es muy grave lo que está pasando.

¿Por qué cree que ha habido ese cruce de decisiones entre los ministerios de Hacienda y Educación?

Lo primero, pareciera que existe un desprecio por la suerte y por la educación de 200.000 estudiantes, porque esto no tiene que ver sólo con quienes no han terminado su semestre sino aquellos que tienen la expectativa de continuar sus carreras profesionales o están necesitando de créditos para poder empezar a estudiar.

Pareciera que, en el fondo, lo que hay es un interés del gobierno en estatizar la educación y una manera de hacerlo, o uno de los primeros pasos en el shu shu shu, es asfixiando algunas universidades privadas y marchitando el Icetex.

Ahora, lo grave de esto es que debemos entender que la educación pública no es solo la que se ofrece en instituciones de carácter oficial, educación pública también es la que se ofrece desde instituciones de carácter privado que además no tienen ánimo de lucro.

En todo esto los estudiantes son los más importantes, usted que ha sido ministro de Educación, ¿qué debería hacerse?

Yo sigo pensando que lo que está ocurriendo es inaudito e inaceptable. El gobierno ha señalado durante dos años que la educación superior debe ser un derecho fundamental y estamos viendo que pues no es así no la hace importancia.

Hay unos contratos que tienen suscritos los estudiantes con el Icetex, así como se le exige a los estudiantes cumplir con la parte de sus compromisos, pues el gobierno está obligado también a cumplir con ellos.

Lo que el gobierno debe hacer es girar los recursos faltantes de 2024, garantizar que terminen sus carreras y entender que el Icetex es un instrumento muy importante de financiación de la educación.

Yo creo que cualquier juez de tutela de inmediato acogería una tutela de parte de los estudiantes, obligando al Icetex a pagar porque aquí hay unas obligaciones de por medio.

Es increíble que el ministro de Educación Nacional no ejerza como ministro de Educación Nacional. Él debería estar ante el Ministerio de Hacienda buscando esos recursos, garantizando que esos recursos se le entreguen al Ministerio, si no se le han entregado. Por otro lado, sorprende el mutismo del Presidente de la República en un tema tan sensible.