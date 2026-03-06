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¿Habrá garantías para votar? Gobernadores alertan sobre grupos armados y polarización

Los gobernadores enviaron un mensaje al Gobierno Nacional y a los candidatos que disputarán la Presidencia.

Noticias RCN

junio 03 de 2026
08:11 a. m.
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A menos de tres semanas de la segunda vuelta presidencial, prevista para el 21 de junio, los gobernadores del país sostuvieron un encuentro para analizar el panorama político, electoral y de seguridad que enfrenta Colombia tras la primera jornada de votación.

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Uno de los principales temas abordados fue la necesidad de proteger la institucionalidad democrática, garantizar la transparencia del proceso electoral y evitar que la polarización continúe profundizándose en el país.

Durante la reunión, también se discutieron las preocupaciones relacionadas con la presencia de grupos armados ilegales en diferentes regiones y el impacto que podrían tener sobre la libertad de los ciudadanos para ejercer su derecho al voto.

¿Qué posición asumieron los gobernadores frente a la primera vuelta presidencial?

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, explicó que los mandatarios regionales respaldaron el desarrollo de la jornada electoral y destacaron el trabajo realizado por las autoridades para garantizar el proceso democrático.

Según señaló, los gobernadores acompañaron el desarrollo de las elecciones junto a organismos como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, observadores internacionales y la Fuerza Pública.

La mandataria aseguró que el principal ganador de la jornada fue la democracia y resaltó la importancia de respetar la separación de poderes y las instituciones del Estado.

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Asimismo, reiteró que los funcionarios públicos, incluido el presidente de la República, deben abstenerse de intervenir en actividades políticas durante el proceso electoral.

¿Por qué preocupa la presencia de grupos armados en algunas regiones?

Otro de los temas que generó inquietud entre los gobernadores fue la influencia de grupos armados ilegales en varias zonas del país.

De acuerdo con Rafaela Cortés, existen más de 170 municipios donde estas organizaciones tienen presencia y podrían afectar la libertad de los ciudadanos para votar.

La gobernadora indicó que es necesario fortalecer el trabajo conjunto con la Fuerza Pública para garantizar que los colombianos puedan acudir a las urnas sin presiones, amenazas o restricciones.

Los mandatarios regionales insistieron en que las elecciones deben desarrollarse bajo condiciones de tranquilidad y seguridad para todos los ciudadanos.

¿Qué esperan los gobernadores de los candidatos que disputarán la Presidencia?

De cara a la campaña que se desarrollará durante las próximas semanas, los gobernadores hicieron un llamado a los candidatos presidenciales para que centren sus esfuerzos en presentar propuestas y evitar discursos que profundicen la confrontación política.

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Según Cortés, el país necesita que el debate electoral se enfoque en ideas y soluciones, y no en mensajes que aumenten la tensión entre los distintos sectores políticos.

La mandataria afirmó que la polarización está generando efectos negativos y que los ciudadanos deben tener la oportunidad de escuchar con claridad las propuestas de cada aspirante antes de acudir nuevamente a las urnas.

Finalmente, los gobernadores coincidieron en que el principal reto será garantizar unas elecciones seguras, transparentes y libres de cualquier tipo de presión.

Por eso, solicitaron al Gobierno Nacional, a las autoridades electorales y a la Fuerza Pública trabajar de manera coordinada para proteger el proceso democrático.

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