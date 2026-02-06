Video captó violento choque entre un vehículo y una motocicleta con dos personas en Bucaramanga

En video quedó registrado el momento exacto en el que una motocicleta colisiona violentamente contra un vehículo en una intersección considerada como uno de los puntos más peligrosos de Bucaramanga.

El siniestro dejó gravemente heridas a las dos personas que se movilizaban en la motocicleta.

¿Cómo ocurrió el accidente entre una moto y una carro en Bucaramanga?

El hecho se registró en la calle Novena con carrera 22, en el barrio Comuneros, un corredor vial por el que diariamente transitan vehículos provenientes del sector de la Universidad Industrial de Santander.

Las imágenes captadas por cámaras de vigilancia muestran el fuerte impacto entre la motocicleta y un automóvil, una situación que, según los residentes, se repite con frecuencia debido a que algunos conductores y motociclistas no respetan las señales de tránsito instaladas en el lugar.

De acuerdo con los habitantes, en esta vía existen señales de pare que deben ser atendidas obligatoriamente por quienes descienden por la calle Novena, pero la imprudencia de algunos actores viales termina provocando accidentes de gravedad.

¿Por qué este sector es considerado uno de los más peligrosos?

Los residentes aseguran que la intersección se ha convertido en uno de los puntos con mayor siniestralidad vial en Bucaramanga.

Según denuncian, los accidentes son tan frecuentes que prácticamente hacen parte de la cotidianidad del sector.

Aníbal, habitante de la zona, afirmó que la situación lleva años repitiéndose y pidió acciones urgentes por parte de las autoridades.

El llamado sería que hubiera un reductor de velocidad en ese sitio porque no sé si es imprudencia de todos los conductores, pero cada rato, todos los días hay accidentes aquí en esa vía. Entonces, miremos a ver si las autoridades tienen la autoridad para poder corregir ese detalle.

El residente agregó que semanalmente se registran varios choques en el sector.

Es el pan de todos los días. Todas las semanas usted encuentra tres o cuatro accidentes y hay veces hasta dos o tres accidentes en el día. Eso es algo catastrófico para nosotros.

¿Qué soluciones están pidiendo?

Además de exigir mayor prudencia por parte de conductores y motociclistas, los habitantes solicitan la instalación de reductores de velocidad para obligar a los vehículos a disminuir la marcha antes de llegar a la intersección.

La comunidad considera que esta medida podría ayudar a reducir el número de siniestros que se presentan en el sector.