CANAL RCN
Colombia Video

Video captó violento choque entre un vehículo y una motocicleta con dos personas en Bucaramanga

El accidente en el que un motociclista se estrelló contra un vehículo quedó grabado en cámaras de seguridad.

Noticias RCN

junio 02 de 2026
01:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En video quedó registrado el momento exacto en el que una motocicleta colisiona violentamente contra un vehículo en una intersección considerada como uno de los puntos más peligrosos de Bucaramanga.

Fue por un tatuaje y terminó en UCI: investigan procedimiento con anestesia en centro estético
RELACIONADO

Fue por un tatuaje y terminó en UCI: investigan procedimiento con anestesia en centro estético

El siniestro dejó gravemente heridas a las dos personas que se movilizaban en la motocicleta.

¿Cómo ocurrió el accidente entre una moto y una carro en Bucaramanga?

El hecho se registró en la calle Novena con carrera 22, en el barrio Comuneros, un corredor vial por el que diariamente transitan vehículos provenientes del sector de la Universidad Industrial de Santander.

Las imágenes captadas por cámaras de vigilancia muestran el fuerte impacto entre la motocicleta y un automóvil, una situación que, según los residentes, se repite con frecuencia debido a que algunos conductores y motociclistas no respetan las señales de tránsito instaladas en el lugar.

De acuerdo con los habitantes, en esta vía existen señales de pare que deben ser atendidas obligatoriamente por quienes descienden por la calle Novena, pero la imprudencia de algunos actores viales termina provocando accidentes de gravedad.

¿Por qué este sector es considerado uno de los más peligrosos?

Los residentes aseguran que la intersección se ha convertido en uno de los puntos con mayor siniestralidad vial en Bucaramanga.

Según denuncian, los accidentes son tan frecuentes que prácticamente hacen parte de la cotidianidad del sector.

VIDEO | Banda que robaba motos en segundos fue perseguida y capturada en Bogotá: así operaban
RELACIONADO

VIDEO | Banda que robaba motos en segundos fue perseguida y capturada en Bogotá: así operaban

Aníbal, habitante de la zona, afirmó que la situación lleva años repitiéndose y pidió acciones urgentes por parte de las autoridades.

El llamado sería que hubiera un reductor de velocidad en ese sitio porque no sé si es imprudencia de todos los conductores, pero cada rato, todos los días hay accidentes aquí en esa vía. Entonces, miremos a ver si las autoridades tienen la autoridad para poder corregir ese detalle.

El residente agregó que semanalmente se registran varios choques en el sector.

Es el pan de todos los días. Todas las semanas usted encuentra tres o cuatro accidentes y hay veces hasta dos o tres accidentes en el día. Eso es algo catastrófico para nosotros.

¿Qué soluciones están pidiendo?

Además de exigir mayor prudencia por parte de conductores y motociclistas, los habitantes solicitan la instalación de reductores de velocidad para obligar a los vehículos a disminuir la marcha antes de llegar a la intersección.

La comunidad considera que esta medida podría ayudar a reducir el número de siniestros que se presentan en el sector.

Hombre asesinó a seis de sus familiares y luego fue hallado muerto en Estados Unidos
RELACIONADO

Hombre asesinó a seis de sus familiares y luego fue hallado muerto en Estados Unidos

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Superintendencia de Industria y Comercio

¿Qué es el SIM Swapping? La modalidad de fraude por la que sancionaron a reconocido operador móvil en Colombia

CNE

CNE respalda los resultados de las elecciones e hizo un llamado para la segunda vuelta

Valle del Cauca

150 trabajadores del Hospital de Candelaria llevan dos meses sin pago: deudas de las EPS están detrás

Otras Noticias

James Rodríguez

"¡La Selección Colombia es de todos!": James Rodríguez

James Rodríguez se pronunció tras la victoria de la selección Colombia frente a Costa Rica.

Viral

Alejandro Fernández preocupó a sus fanáticos por el color de su lengua: ¿a qué se debe?

El cantante es tendencia en redes tras viralizarse las imágenes de su concierto en el que se observa un extraño color en dicho órgano.

Ecuador

Así luce la frontera con Ecuador tras el levantamiento de los aranceles a productos colombianos

Enfermedades

¿Va a viajar al Mundial?: estas son algunas enfermedades de las que debe cuidarse

Empleo en Colombia

Industria que mueve 560.000 empleos en Colombia tiene una tarea pendiente: ¿cuál es?