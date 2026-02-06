Fue por un tatuaje y terminó en UCI: investigan procedimiento con anestesia en centro estético

Lo que parecía ser un procedimiento estético rutinario terminó convirtiéndose en una emergencia que hoy es materia de investigación por parte de las autoridades de Bogotá.

Una mujer de 46 años permanece bajo observación médica luego de presentar una reacción adversa durante un procedimiento relacionado con la realización de un tatuaje.

El caso ocurrió en un establecimiento ubicado en el barrio La Castellana, en la localidad de Barrios Unidos.

¿Qué se sabe de la mujer que terminó en UCI tras hacerse un tatuaje en Bogotá?

Según la información preliminar conocida por las autoridades, la mujer tenía previsto realizarse un tatuaje de gran tamaño y, por esa razón, requería la aplicación de anestesia.

De acuerdo con lo relatado por la paciente y sus familiares, la persona encargada de realizar el tatuaje habría alquilado un centro de estética para llevar a cabo el procedimiento.

El establecimiento, según se conoció, presta servicios relacionados con tratamientos láser y procedimientos de tricología. Sin embargo, durante el proceso se presentó una emergencia médica que obligó a la atención inmediata de la paciente.

Las primeras versiones indican que fue durante la aplicación de medicamentos y sedantes cuando comenzaron las complicaciones de salud.

¿Qué encontraron las autoridades durante la inspección al estalecimiento?

Tras conocerse el caso, funcionarios de la Alcaldía Local de Barrios Unidos y autoridades sanitarias realizaron una visita de inspección al establecimiento para verificar las condiciones en las que se desarrolló el procedimiento.

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La alcaldesa local de Barrios Unidos, Melissa Morales Cano, explicó que la información preliminar apunta a que se habría realizado una sedación en un lugar que no estaba autorizado para ese tipo de intervenciones.

Según información preliminar que conocemos las autoridades se realizó un procedimiento con sedación en un lugar no autorizado para ello a una paciente femenina de cerca de 46 años que en este momento por la reacción adversa que tuvo a los medicamentos y a los sedantes que le suministraron se encuentra lamentablemente en unidad de cuidados intensivos.

Sellaron centro de estética en Bogotá por mal procedimiento a una paciente

Como resultado de las verificaciones realizadas por las autoridades, el establecimiento fue sellado temporalmente por diez días.

La medida fue adoptada debido a que, según la inspección, el lugar no contaba con las condiciones correspondientes para realizar procedimientos que involucraran anestesia o sedación.

Además, las autoridades indicaron que la documentación encontrada no coincidía con las actividades que presuntamente se estaban desarrollando en el sitio al momento de la emergencia.

¿Cómo avanza el estado de salud de la paciente?

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la mujer permanece bajo atención médica especializada y su evolución ha sido favorable.

Mientras avanza su recuperación, las entidades competentes continúan recopilando información para establecer exactamente qué ocurrió durante el procedimiento y determinar si existieron irregularidades que puedan derivar en sanciones o investigaciones adicionales.