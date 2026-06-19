¿Qué está pasando con los cambuches en Bogotá? Los retiran y al día siguiente vuelven a instalarlos

La preocupación de los residentes del barrio Salitre-Montevideo, en el occidente de Bogotá, continúa creciendo debido a la presencia de cambuches, la acumulación de basura y las condiciones de inseguridad que, según denuncian, afectan distintos espacios públicos de la zona.

Aunque recientemente la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) adelantó una jornada de limpieza y recuperación del sector, los vecinos aseguran que las estructuras improvisadas reaparecieron en menos de un día.

Cambuches retirados en Bogotá se vuelven a instalar en menos de 24 horas

Durante la jornada adelantada por la UAESP y otras entidades distritales, se realizó la limpieza de varias zonas afectadas por la acumulación de residuos y la instalación de cambuches.

La intervención fue recibida positivamente por la comunidad, que veía en estas acciones una respuesta a los constantes llamados realizados a las autoridades.

Sin embargo, la satisfacción duró poco. De acuerdo con los residentes, al día siguiente varias de las estructuras improvisadas ya habían sido reinstaladas en los mismos puntos donde se había realizado el operativo.

Según relataron los vecinos, las carpas y refugios elaborados con plásticos, bolsas y otros materiales reaparecieron rápidamente, pese al trabajo adelantado por las autoridades.

¿Por qué preocupa el aumento de cambuches en Salitre, Bogotá?

Los habitantes del sector aseguran que la presencia permanente de estos asentamientos improvisados está relacionada con problemas recurrentes de desaseo e inseguridad.

Para los residentes, el hecho de que los cambuches hayan sido reinstalados en menos de 24 horas demuestra que las personas que los ocupan permanecen en las inmediaciones del sector, a la espera de regresar una vez concluyen los operativos de recuperación.

Sí, lo que significa es que ellos igual están por la zona pendientes para reubicarse. Y el tema es que son foco de inseguridad, por eso necesitamos soluciones radicales.

La comunidad insiste en que las intervenciones periódicas ayudan a mitigar temporalmente la situación, pero consideran que se requieren medidas integrales que eviten la repetición constante del problema.

¿Qué respondió la UAESP sobre la reinstalación de los cambuches en Bogotá?

Desde la entidad distrital destacaron el compromiso de atender los requerimientos realizados por la comunidad y anunciaron nuevas acciones para mejorar las condiciones del sector.

"Comprometidos con el sector, con la comunidad y cada una de las peticiones que se ha hecho llegar a la UAESP será atendida", afirmó Armando Ojeda, director de la entidad.

Por su parte, Andrea Marú, subdirectora de Recolección, Barrido y Limpieza de la UAESP, explicó que continuará el trabajo articulado para intervenir varios puntos críticos del sector.