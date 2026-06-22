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Caótica noche en Bogotá y Cali tras el preconteo de la segunda vuelta presidencial

Las ciudades de Bogotá y Cali fueron escenario de actos vandálicos que impidieron la movilidad en puntos álgidos de ambas ciudades.

Yhonay Díaz

junio 22 de 2026
06:57 a. m.
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El desarrollo de las elecciones presidenciales en segunda vuelta, este domingo 21 de junio, de desarrollo en total normalidad. Tras el cierre de las urnas, al conocerse los resultados del preconteo que dan como ganador de la contienda a Abelardo de la Espriella, las ciudades de Bogotá y Cali se vieron afectadas por hechos de vandalismo.

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En Bogotá se reportaron bloqueos en la movilidad, estaciones de Transmilenio cerradas, quema de llantas y delicados intentos para incendiar la Policía en Usme y Kennedy.

Por su parte, en Cali, 15 cámaras de fotomultas fueron vandalizadas. La gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro ofreció una recompensa de hasta $200 millones por los responsables de estos hechos.

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¿Qué pasó en Bogotá tras resultados del preconteo electoral?

En Bogotá algunos manifestantes se concentraron en el Portal de las Américas en el sur de la capital donde impidieron la movilidad y quemaron llantas. La protesta se extendió hasta la madrugada.

Sobre la Avenida ciudad de Cali con Avenida Villavicencio, a la altura del Portal Américas, decenas de manifestantes quemaron llantas y otros elementos que generaron el bloqueo por completo estas dos avenidas.

Por estas manifestaciones se vieron afectadas las estaciones de Transmilenio: Bicentenario, ⁠San Bernardo, ⁠Policarpa, Ciudad Jardín, ⁠Av. 1o de Mayo, ⁠Country Sur, Portal 20 de Julio, Centro Memoria, Concejo de Bogotá, Ciudad Universitaria, Corferias, Museo Nacional, San Diego, Las Nieves, San Victorino, Museo del Oro, Universidades, Aguas, Mandalay, Banderas, TV 86, Biblioteca Tintal, Portal Américas; dejando al menos 183.000 usuarios afectados.

Gustavo Quintero, secretario de Seguridad de Bogotá, denunció ataque contra las estaciones de la Policía de Usme y Kennedy.

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Caos en Cali tras las elecciones en segunda vuelta presidencial

La noche de este 21 de junio también estuvo marcada por disturbios en Cali. En sectores como Puerto Rellena, encapuchados vandalizaron 15 cámaras de movilidad, cuatro estaciones del MIO, un bus, un cajero automático y quemaron dos motocicletas oficiales.

La situación fue controlada sobre las 2:00 de la mañana por las autoridades. La gobernadora de Valle del Cauca confirmó el ofrecimiento de una recompensa por la identidad y ubicación de los violentos:

Hemos establecido un fondo de recompensa de hasta $200 millones para que se puedan identificar estas personas que cometieron los desmanes en Cali.

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