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Iván Cepeda: “El preconteo lo reconocemos como un dato que aún no es oficial”

El candidato de izquierda, quien según el preconteo habría perdido los comicios presidenciales, se refirió a los resultados.

Yhonay Díaz

junio 21 de 2026
06:46 p. m.
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Sobre las 6:30 de la tarde de este domingo 21 de junio, tras conocerse los resultados preliminares del preconteo con el 99% de las mesas informadas, que darían como ganador de la Presidencia de Colombia a Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda se pronunció:

Hemos llegado a la última instancia de esta campaña electoral con la más estrecha diferencia en votos que registre cualquier elección de segunda vuelta en la historia electoral colombiana, podemos afirmar que somos demócratas.

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Iván Cepeda reconocerá resultados de la segunda vuelta presidencial

En su discurso, Cepeda dijo: “Reconocemos su primer resultado, pero a reglón seguido debemos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles, bogadas y abogados están procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país.

El preconteo que se ha realizado en la noche de hoy lo reconocemos como un dato que es aún no oficial ni vinculante.

Explicó que una por una de las mesas que impugnarán “deberán ser objeto del escrutinio y para eso llamo a todo a nuestro grupo y dispositivo de vigilancia electoral a que esté atento al escrutinio de cada una de estas mesas sus actas y resultados”

Una vez se produzca el escrutinio y su resultado final, se hayan hecho las verificaciones correspondientes reconoceremos el resultado oficial.

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Iván Cepeda le envió un mensaje a sus seguidores

El senador se tomó un tiempo para hablarle a la gente que siguió su movimiento político: “Mi agradecimiento a las víctimas del conflicto armado que me solicitaron asumir esta responsabilidad y a Aida Quilcué que representa a los pueblos originarios y a los movimientos sociales”.

“Estamos orgullosos de la campaña que hemos logrado y la autenticidad de nuestro proyecto político. Hemos salido a convocar al pueblo colombiano a la movilización política. No hemos derrochado inmensas cantidades de dinero. No hemos comprado a nuestros ciudadanos a través de la compra de votos”, dijo.

Que se mantenga la ola progresista en Colombia. Estamos muy curtidos ya en Colombia. Somos una fuerza resistente que tiene la capacidad de sobrevivir. Hoy es un gran día, vamos al escrutinio, vamos a la movilización social.

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