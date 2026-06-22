Fecha límite para reclamar los beneficios por votar en las elecciones presidenciales de 2026

Las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio de 2026 dejaron como ganador a Abelardo de la Espriella, quien superó por poco más de 240.000 votos a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

La jornada electoral movilizó a más de 20 millones de colombianos que acudieron a las urnas para elegir al nuevo mandatario del país.

Además de participar en una de las decisiones más importantes para el futuro de Colombia, quienes ejercieron su derecho al voto pueden acceder a una serie de beneficios establecidos por la Ley 403 de 1997 y la Ley 815 de 2003. Para ello, es indispensable conservar el certificado electoral, documento que sirve como soporte para reclamar estas prerrogativas.

¿Qué beneficios tienen quienes votaron en las elecciones presidenciales?

Entre los incentivos más destacados se encuentran descuentos en trámites oficiales, beneficios educativos y ventajas en algunos procesos de selección.

Los estudiantes de instituciones oficiales de educación superior pueden obtener un descuento del 10 % en el valor de la matrícula. Asimismo, los ciudadanos tienen derecho a una rebaja del 10 % en la expedición del pasaporte y en algunos trámites relacionados con la libreta militar y duplicados de documentos de identidad.

También existen beneficios en concursos para becas educativas, subsidios de vivienda, adjudicación de predios rurales y procesos de ingreso a instituciones de educación superior cuando se presentan empates en las calificaciones o puntajes.

¿Hasta cuándo se pueden reclamar estos beneficios?

La mayoría de los incentivos pueden utilizarse hasta la realización de las próximas elecciones ordinarias. Sin embargo, la norma establece que cada beneficio solo puede reclamarse una vez con el mismo certificado electoral.

Uno de los beneficios más utilizados es la media jornada de descanso compensatorio remunerado para trabajadores con contrato laboral vigente. En este caso, el plazo es más corto: debe acordarse con el empleador dentro de los 30 días siguientes a la votación.

Por lo tanto, quienes participaron en las elecciones del 21 de junio de 2026 tendrán plazo hasta el 21 de julio de 2026 para hacer efectivo este descanso laboral. Después de esa fecha, el beneficio perderá vigencia.