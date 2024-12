VIDEO | Atroz asalto en Chía: amordazaron a familia y apuntaron con arma a niño de 12 años

El municipio de Chía, Cundinamarca, fue escenario de un violento asalto la noche del 24 de diciembre, cuando una familia fue atacada en su propio hogar.

Entre los episodios más aterradores del crimen destaca el momento en que los delincuentes, armados, obligaron a un niño de 12 años a abrir la puerta de la vivienda mientras le apuntaban con una pistola.

La familia, aún conmocionada, denunció no solo la violencia física y psicológica que sufrieron, sino también la falta de apoyo por parte de las autoridades, quienes inicialmente se negaron a recibir la denuncia, calificando el caso como “no grave”.

¿Cómo ocurrió el asalto en Chía?

Todo comenzó alrededor de las 7:30 p.m., cuando dos hombres llegaron a la vivienda haciéndose pasar por compradores interesados en adquirir un animal del criadero que opera la familia. Sin embargo, rápidamente el pretexto se convirtió en una excusa para un ataque violento y premeditado.

El esposo de Gina, una de las víctimas, fue la primera persona sometida. Los delincuentes lo arrojaron al suelo, lo ataron y lo amordazaron. Acto seguido, sometieron al hijo mayor de 16 años, amenazándolo con un destornillador.

Luego subieron al segundo piso, donde encontraron al hijo menor de 12 años. Lo bajaron a la fuerza, apuntándole con un arma de fuego mientras lo utilizaban para cumplir sus objetivos.

"Le apuntaron directamente a la cabeza con la pistola. Lo llevaron hasta la puerta principal y lo obligaron a indicar cómo abrirla. Es un niño de 12 años, no sabía qué hacer. Todo esto pasó mientras nosotros estábamos amarrados y amordazados”, relató la madre del menor.

Pero la violencia no se detuvo ahí. Gina, quien intentó resistirse, fue brutalmente golpeada.

Me dieron un cachazo en la cabeza, me ataron, me amordazaron y luego se llevaron nuestras pertenencias. Subieron al segundo piso porque sabían exactamente dónde estaba la caja fuerte. Todo lo hacían mientras una mujer por teléfono les daba instrucciones.

Antes de abandonar la vivienda, los atacantes les advirtieron que no intentaran liberarse.

Nos dijeron que si nos desatábamos o salíamos de la casa, había sicarios en moto esperándonos para matarnos.

¿Qué pasó con la familia tras el brutal asalto en Chía?

Al día siguiente, la familia intentó presentar la denuncia en el CTI, pero se encontraron con un obstáculo: las autoridades no quisieron recibirla.

Nos dijeron que no era grave porque no había capturados. Yo les dije: ‘Miren cómo estoy, miren lo que hicieron con mis hijos’, pero no les importó.

Finalmente, lograron formalizar la denuncia el 26 de diciembre en la Fiscalía, pero el proceso ha sido lento y lleno de trabas. Incluso en Medicina Legal se negaron a atenderlos ese día, argumentando que no había disponibilidad.

Ayer 26 de diciembre me acerqué a la Fiscalía, un funcionario por fin nos recibió la denuncia, pero en Medicina Legal no nos quisieron atender, que porque no atendían. Que me acercara hoy de nueve a una de la tarde a ver si me asignaban un turno para que me revisaran.

Ahora, la familia exige que las autoridades actúen con celeridad para capturar a los responsables y evitar que más personas sufran crímenes similares.