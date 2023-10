¿Qué son los efectos diferidos del fallo que tumbó el estado de emergencia en La Guajira?

Luego de que la Corte Constitucional tumbara el decreto de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, que anunció el presidente Gustavo Petro el pasado 29 de junio, se tejen una serie de cuestionamientos sobre lo que significa este fallo y lo que viene para el Gobierno Nacional frente a la crisis humanitaria en esta región del país durante el año que estableció el alto Tribunal para conocer los resultados de las facultades extraordinarias que se mantendrán.

Aunque la Corte tumbó el decreto de estado de emergencia en La Guajira, concedió al presidente efectos diferidos sobre los once puntos que se derivaron de este decreto principal que fue considerado inexequible.

Esta decisión señala que los magistrados estudiarán uno a uno los once decretos que estableció el presidente para atender la crisis en La Guajira. En este sentido, el fallo de la Corte indica que las medidas que tengan que ver con el agua potable y el saneamiento se mantendrán por un año y serán evaluadas para garantizar que se mantengan dentro del marco constitucional.

¿Qué son los efectos diferidos al tumbar el estado de emergencia en La Guajira?

Esta es una sentencia inédita. Siempre había sido un fallo exequible o inexequible y este es como un término intermedio

Así definió la constitucionaliista Diana Valencia la decisión de la Corte sobre el estado de excepción que decretó el presidente Petro y que fue tumbado en las últimas horas.

Se entiende que pese a que el estado de emergencia fue derogado, los efectos diferidos a los que hace referencia el alto Tribunal tienen que ver con que por el momento, "las normas ya expedidas se mantendrán por un año, digamos que fueron aceptadas por la Corte", pero se someterán a una evaluación rigurosa que determinará si se mantienen dentro de la constitucionalidad o no.

Por su parte, el analista político Juan Falkonerth indicó que "si el presidente no lo logra con las medidas excepcionales que la Corte le permite gozar durante este año, lo único que puede pasar es que tendrán que explorar otras opciones fuera del estado de excepción".

¿Qué pasa si no mejora la crisis en La Guajira en un año?

La Corte Constitucional advirtió que aunque el presidente sigue teniendo esas facultades extraordinarias que le entregó el estado de emergencia y que le permitió establecer 11 decretos para atender la situación en La Guajira, de aquí en adelante, toda decisión que él adopte en el marco de la emergencia económica será revisada y podría caer por insconstitucionalidad de saltarse la normativa que pueda llevarlo a incurrir en situaciones erróneas.

Se cuestiona si el presidente podría seguir expidiendo decretos que le permitan atender la emergencia de manera excepcional por ahora y bajo el estudio de los magistrados de la Corte, indicó Falkonerth.

En caso de transcurrir los doce meses que expidió la Corte en la sentencia y de no haber resultados "se tiene que reestructurar el plan de acción con las entidades públicas competentes en temas de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, niñez y adolescencia, para coordinar un nuevo plan en favor de La Guajira", explicó Diana Valencia.

Es decir que, de lo contrario, el Gobierno Nacional tiene otros instrumentos para desarrollar políticas a largo plazo en La Guajira y en otros territorios que lo requieran.

"No es que exista un castigo inmediato si no se cumplen las órdenes de la Corte, sino que se hace un seguimiento a los planes de acción que ordenen sentencias que no logren sus cometidos", señaló la constitucionalista y profesora de la facultad de derecho de la Universidad del Rosario.