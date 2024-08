¿Qué viene para Colombia tras la aprobación del Acuerdo de Escazú?

Ayer miércoles 28 de agosto, la Corte Constitucional aprobó el acuerdo de Escazú con el que se avanza en la garantía de la protección de los derechos de los defensores del medio ambiente. Es el primer acuerdo en América Latina y el Caribe.

Asimismo, se conoció el decreto con el que se regula el Servicio Social para la Paz, como una manera de reemplazar el servicio militar obligatorio para los jóvenes entre los 18 y 23 años.

De ambos temas hablaron los panelistas de la Mesa Ancha de Noticias RCN.

¿Qué viene luego de la aprobación del Acuerdo de Escazú por parte de la Corte Constitucional de Colombia?

Juana Afanador señala que esta firma no es solo un logro para el medio ambiente y los líderes ambientales del país, sino para la misma administración del presidente Gustavo Petro que ha sido un abanderado de la pelea por la protección de los ecosistemas. En especial, destaca Afanador, el triunfo es para la ministra de Ambiente, Susana Muhammad quien ha estado frente a la lucha porque se aprobara el acuerdo mencionado.

“Este acuerdo sobre todo se ratifica ahora por medio de la Corte Constitucional como medio para la protección de los líderes y las líderes ambientales que en Colombia han sido bastantes víctimas en los últimos años en ciertos territorios muy tocados por el conflicto armado”, asegura la panelista.

Por otro lado, Jorge Cuervo dice que con la firma del Acuerdo se le da una mayor oportunidad a las comunidades de tener más herramientas para hacer efectiva sus acciones para la protección del medio ambiente.

Por su parte, Julio Iglesias señala que si bien la intención del acuerdo es muy loable, la forma en que fue redactado puede ser perjudicial para ciertos proyectos que cuentan con una inversión importante.

“Este Acuerdo Escazú, con unas intenciones loables, incluye aspectos que van a torpedear, sin duda, proyectos de inversión. Un ejemplo, uno de los artículos voltea la carga de la prueba en asuntos ambientales”, lo que significa que la persona acusada es quien tiene que probar su inocencia y no al revés, como en la justicia normal, en donde el individuo que señala es el responsable de demostrar aquello que dice que está sucediendo.

RELACIONADO El Acuerdo de Escazú y los puntos más polémicos para la oposición

Entonces, asegura Iglesias, este Acuerdo podría desincentivar la inversión empresarial, sin embargo, Jorge Cuervo considera que los conceptos como desarrollo sostenible demuestran que es posible hacer compatible el avance económico de los países con la protección del medio ambiente.

Los posibles efectos del Servicio Social para la Paz para reemplazar el servicio militar obligatorio

Respecto a la medida Iglesias señala que va a tener un sesgo de clases en el que, al igual que el servicio militar obligatorio, la mayoría de jóvenes que se presenten a este servicio serán los de hogares de menores ingresos.

“Lo otro que me preocupa es que los programas que están en este servicio social obligatorio hay un claro sesgo ideológico. Entonces así como el servicio militar obligatorio ha sido utilizado una institución utilizada para adoctrinarlos no dudo que este programa vaya a ser usado para lo mismo”, considera el panelista.

RELACIONADO Preocupaciones por posible reducción en la capacidad de las fuerzas armadas por uso del Servicio Social para la Paz

Por otro lado, Jorge Cuervo señala que esta opción es positiva para aquellos jóvenes de bajos recursos que deseen una opción distinta a la de irse al Ejército.

“Yo creo que es una buena opción. El ministro de Defensa decía que esto lo que va a hacer es profesionalizar el Ejército, es decir que quienes deciden irse al Ejército, soldados profesionales, lo adopten como una posible carrera”, considera Cuervo.

Juana Afanador destaca que con esta opción se abre la puerta a la participación de las mujeres.