Turistas quedaron atrapados en una playa con caimanes por ignorar las señales de advertencia en el Tayrona

En su viaje al Parque Natural Tayrona, la colombiana Eli Hernández registró con su teléfono celular la frecuencia con la que otros turistas ignoraron las señales de advertencia en cercanías al río Piedras e ingresan a una playa infestada con caimanes, arriesgando su vida y la de sus mascotas.

Así lo dio a conocer en sus redes sociales, tras advertirle a un grupo, que se encontraba invadiendo el territorio del temido caimán aguja:

“A pesar de los letreros, la gente no sabe que aquí en el Río Piedras hay caimanes aguja y, hasta el momento, van cuatro ataques, uno de ellos fatal, contra un niño de ocho años”.

¿Cuántos ataques se han registrado en la zona en los últimos años?

Se refiere al pequeño Sebastián Alvarado que, en abril del 2017 fue arrastrado por uno de los reptiles hasta el fondo del río, luego de saltar desde una piedra.

Pero no es el único. Otros visitantes han sido atacados en el área. En el 2014 una menor de edad fue mordida por los caimanes. Situación que volvió a registrarse en el 2016 con un niño y en 2017 con Sebastián, un hombre adulto y un perro que perdió la vida por la gravedad de sus heridas.

Turistas y autoridades advierten sobre los peligros de ignorar los letreros de advertencia:

Luego de llamar a gritos a otros turistas para evitar que fueran atacados, Hernández recomendó atender los letreros de emergencia en la zona: “Si usted llega a venir, por favor, consulte a qué riesgos podría exponerse antes de pasearse por la zona, pregunte a la comunidad. Evitemos accidentes. Si llegara a pasar algo, recuerden que los caimanes no tienen la culpa, somos nosotros quienes estamos invadiendo su espacio”.

Un llamado al que se suman las autoridades de Santa Marta, que insisten en realizar un turismo responsable, atendiendo las indicaciones del área, manteniéndose a 20 metros de los caimanes, evitando alimentarlos, aventarles objetos o tomarles fotografías con flash.