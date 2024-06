Tras huir por meses se entregó el conductor que embistió a cinco jóvenes en Girón, Santander

El pasado 10 de febrero el conductor de un vehículo embistió violentamente a un grupo de cinco jóvenes que caminaban por la vía en zona rural de Girón, Santander, tras salir de una discoteca en la que, al parecer, habrían tenido una discusión con esta persona.

En horas de la madrugada, el sujeto habría seguido a los jóvenes, atropellándolos en vía pública, dejándolos con graves heridas. Tras cometer el hecho se dio a la fuga.

Cuatro meses después, se presentó ante la autoridades por este hecho. De manera preliminar, se conoció que el hombre fue enviado a la cárcel.

Laura Camila Sierra, víctima del conductor que se dio a la fuga y que recientemente se entregó, contó detallles de cómo vivieron ese momento:

Me acuerdo el sonido del carro cuando nos impactó, fue un momento horrible. Yo estaba tirada en el piso y solo gritaba el nombre de mi amiga y no podía levantarme, ese fue mi momento más duro, no no sentir la cadera.