Día Cívico por la final de la Copa América: ¿Para quiénes aplica? ¿Quiénes no tienen que ir a trabajar?

El presidente Gustavo Petro anunció, este viernes 12 de julio, que el lunes 15 de julio será un día cívico, independientemente del resultado de la final de la Copa América entre la Selección Colombia y Argentina.

"Este día que sea para la unidad. Nos acercamos al 20 de julio, la Selección Colombia es un símbolo de unidad, no de violencia, no de polarización. La bandera de Colombia es la bandera de la unidad del pueblo colombiano, la Selección Colombia es unidad del pueblo colombiano, así que el día lunes, día de la victoria, se festejará con un día cívico", dijo el presidente Gustavo Petro.

Esta decisión ha generado dudas sobre qué implica este día y a quiénes aplica.

¿Qué es un Día Cívico y quiénes se benefician?

Según Función Pública, los días cívicos representan un día de descanso o no hábil para los funcionarios públicos, lo que implica la no prestación de servicios por parte de los servidores públicos. La norma recomienda revisar el acto administrativo que decreta el día cívico para entender sus condiciones específicas.

Los días cívicos pueden ser decretados por los alcaldes, gobernadores y el presidente de Colombia. En el momento de decretarlo, deben definir el alcance y los beneficiarios. Esta práctica no es nueva y ha sido replicada en eventos deportivos anteriores. Por ejemplo, en 2014, el entonces presidente Juan Manuel Santos otorgó una 'tarde cívica' para que los empleados del Gobierno pudieran ver el partido de cuartos de final del Mundial de Fútbol en Brasil. Esa medida benefició a unos 700.000 empleados del Estado.

Excepciones y aplicaciones del Día Cívico

Es importante destacar que esta medida aplica únicamente a trabajadores y contratistas públicos, es decir, empleados del Gobierno, alcaldías, gobernaciones y entidades adscritas. El comercio, el transporte y las entidades privadas continuarán operando normalmente a menos que decidan lo contrario. En el sector privado, la decisión de otorgar el día libre queda a discreción de las empresas.

En caso de que los empleadores del sector privado decidan no dar el día libre, la jornada laboral se pagará como un día normal. Si optan por acogerse a la medida, también deberán pagar el día como parte de la jornada regular. No se considera un día festivo, por lo que no habrá pago adicional si el empleado debe trabajar.

Es crucial mencionar que ciertos trabajadores no se beneficiarán del día cívico. Esto incluye al personal de salud pública, aquellos que trabajan en emergencias, seguridad y orden público, prevención de desastres y los oficiales de policía. Estas excepciones aseguran que los servicios esenciales y de emergencia sigan operando sin interrupciones.

Reflexión Sobre la Medida

El decreto del día cívico refleja un esfuerzo por fomentar un ambiente de celebración y apoyo a la Selección Colombia en un evento deportivo significativo. Sin embargo, también subraya la necesidad de equilibrar la celebración con la continuidad de servicios esenciales y la operación del sector privado. La decisión de otorgar este día cívico es un reconocimiento a la pasión nacional por el fútbol y la importancia de permitir que los empleados públicos participen en este momento de unión y orgullo nacional.

El próximo lunes 15 de julio será, sin duda, un día especial para muchos colombianos que podrán disfrutar del evento deportivo con mayor tranquilidad, apoyando a la Selección Colombia en su desafío final en la Copa América 2024.