Día cívico: ¿Es obligatorio? ¿Cómo debe ser el pago?

El presidente Gustavo Petro anunció que el próximo lunes 15 de julio será un día cívico debido a que el domingo la Selección Colombia jugará la final de la Copa América contra Argentina, en el Hard Rock Stadium de Miami. La medida regirá independientemente de que la ‘tricolor’ quede campeona o no.

¿Es obligatorio el día cívico para los trabajadores públicos?

El día cívico se decreta cuando hay un evento importante para el país y, en principio, solo cobija a los funcionarios públicos. Sin embargo, después de que el presidente de la República lo anuncia, cada alcalde, mandatario regional o líder de las entidades puede comunicar si acatan o no la medida.

Por ejemplo, en el caso de Medellín, la Alcaldía y la Gobernación no aceptarían el día cívico y, por lo tanto, a cada una de esas entidades les correspondería asistir a trabajar como cualquier otro día.

Este 2024 ya hubo un antecedente porque el presidente Gustavo Petro, bajo el argumento de fomentar el ahorro del agua y energía para que mejorara la situación de los embalses, decretó que el 19 de abril era un día cívico, pero la Alcaldía y la Gobernación de Medellín trabajaron normalmente.

En el caso de que las entidades públicas acepten el día cívico, el trabajador podrá tomarse el día libre e, igual, se lo remunerarán y recibirá su sueldo completo, independientemente de que el pago sea quincenal o mensual.

Además, hay que tener en cuenta que los funcionarios públicos que desempeñan cargos esenciales, deben cumplir su jornada. Entre ellos se encuentran el personal de la salud, los oficiales de la Policía Nacional, las autoridades que monitorean la movilidad y los empleadores que atienden todo tipo de emergencias.

¿Qué pasa en el caso de los trabajadores privados cuando hay día cívico?

Cada empresa privada tiene la potestad de decidir si acata o no el día cívico, todo depende del jefe. En el caso de que se determine que se debe trabajar con normalidad, al empleado le deben pagar lo mismo que en cualquier turno regular y no habrá saldos extras debido a que no se trata de un festivo.

Asimismo, en el caso de que la empresa acepte unirse al día cívico, a los empleadores deberán pagarles ese día y no deberían ver reflejado ningún tipo de descuento en su nómina.