Alegría y tristeza, las reacciones a la aprobación de la reforma a la salud en Cámara

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó este martes 5 de diciembre la reforma a la salud en segundo debate. Con 87 votos por el sí y 37 por el no, el texto comenzará su discusión en el Senado, en donde deberá surtir otros dos debates.

El texto aprobado en la Cámara surtió diferentes modificaciones en los artículos, sin embargo, la gran mayoría, como los venía proponiendo el Gobierno, pasaron la discusión.

Gobierno destaca aprobación de reforma a la salud

Han sido diversas las reacciones por la aprobación de la reforma a la salud. Por un lado, el mismo Gobierno y las colectividades que lo apoyan celebraron la votación.

El presidente de la Cámara, Andrés Calle, aseguró que la discusión de la reforma tuvo todas las garantías en la plenaria.

“Una reforma que fue debatida a plenitud en cada detalle, en donde los congresistas todos pudieron expresar sus ideas, sus planteamientos y fue la democracia, fue las mayorías, quienes tomaron las decisiones”, afirmó el representante.

Por su parte, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, expresó que esperaba que la reforma también fuera aprobada en el Senado.

“Respetamos el debate, respetamos las observaciones de la oposición, pero logramos una importante mayoría que esperamos, se repita en el Senado en donde tenemos que ir, hablar, conversar”, manifestó Velasco.

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, aseguró: “Se ha debatido en profundidad, ha quedado supremamente claro que hemos tenido un presidente y un vicepresidente que han dado todas las garantías para el debate, hay muchos cambios en el proyecto para bien (…) hemos logrado consensuar muchos de los puntos que son importantes”.

Pacto Histórico celebra votación en Cámara

La representante del Pacto Histórico, Martha Alfonso Jurado, expresó: "APROBADA la reforma a la salud en Cámara. Lo logramos".

El representante Gabriel Becerra afirmó: "Con emoción le podemos decir a la ciudadanía que, con 87 votos a favor y 37 en contra, fue aprobada en la plenaria de la Cámara la reforma a la salud".

La senadora María José Pizarro aseguró: "Celebramos la aprobación de la reforma a la salud en Cámara ampliamente discutida en el país y el Congreso. La democracia ha triunfado".

El representante David Racero manifestó: "Lo logramos. Aprobado en Cámara el cambio del modelo de salud en función de los derechos y no del privilegio. La victoria es contra las mentiras, las fake news, el saboteo, la matriz de opinión de desinformación".

Críticas a la reforma a la salud

Además de las celebraciones, también hubo críticas a la aprobación del articulado. La representante de Alianza Verde, Katherine Miranda, expresó su inconformismo.

"Hice todo, TODO, lo que estuvo a mi alcance para que no se aprobara esta reforma a la salud tan perjudicial para los colombianos. Tuvieron que sacarnos del debate con trampas para que llegara la aplanadora y la aprobaran sin debate, sin argumentos y sin sustentos técnicos. Seguiré mi lucha en el Senado y en la Corte Constitucional", expresó Miranda.

El exministro Alejandro Gaviria manifestó: "El debate sobre la reforma a la salud continua. La reforma aprobada en la Cámara es inconveniente, significaría un retroceso para los pacientes y pondría en riesgo el logro social más importante del país de los últimos treinta años".

El representante de Centro Democrático, Andrés Forero, aseguró: “Martes negro” para Colombia. En

Cámara dieron golpe mortal al sistema de salud. En cualquier caso, el Gobierno venció, pero no convenció: la reforma se llevó por delante al gabinete y la coalición original. La pelea sigue en el Senado y en la Corte Constitucional".

La representante de Alianza Verde, Catherine Juvinao, afirmó: Voté NO a una reforma a la salud que: No solucionará la crisis financiera del sistema, la agravará. No está centrada en el paciente/ciudadano, sino en quién maneja la chequera. Fragmenta peligrosamente los servicios de salud. Elimina el derecho fundamental a la libre elección".

El exministro José Manuel Restrepo aseguró: "¡Hoy que la Cámara ha aprobado la reforma a la salud en segundo debate y que sigue su tránsito la pensional en el Congreso, sería irresponsable de mi parte no LLAMAR LA ATENCIÓN !!! a Colombia 🇨🇴 de lo que estamos aprobando y sobre todo del impacto fiscal de ambas propuestas".