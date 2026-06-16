Red ofrecía paquetes turísticos para conocer el Golfo de Urabá y terminaba traficando migrantes hacia Centroamérica

Lo que aparentemente se presentaba como una oferta turística para conocer uno de los destinos más visitados del Caribe colombiano habría terminado convirtiéndose, según las autoridades, en una estructura dedicada al tráfico de migrantes y al lavado de activos.

Red ofrecía paquetes turísticos para conocer el Golfo de Urabá y terminaba traficando migrantes

Según la Fiscalía, la organización utilizaba redes sociales para promocionar paquetes turísticos dirigidos a ciudadanos extranjeros. Sin embargo, la hipótesis de las autoridades indica que esos recorridos no tenían fines turísticos.

La investigación sostiene que las ofertas eran utilizadas como mecanismo para captar personas interesadas en salir irregularmente del país y coordinar posteriormente su traslado hacia rutas migratorias con destino a Centroamérica.

Los recorridos habrían sido organizados desde puntos ubicados en las costas de Necoclí, en Antioquia, y Capurganá, Acandí y Sapzurro, en Chocó.

¿Cuántas personas habrían sido movilizadas por medio de esta red?

Según el ente investigador, la estructura habría facilitado el traslado ilegal por vía marítima de más de 800.000 migrantes.

Entre las nacionalidades identificadas aparecen ciudadanos provenientes de Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica, China y otros países.

Las autoridades sostienen que el volumen de dinero que habría generado esta actividad fue tan alto que en el sistema financiero formal se detectaron ingresos superiores a 100.000 millones de pesos durante el periodo investigado.

¿Cómo hacía la red para ocultar el dinero ilegal que les ingresaba?

Las evidencias recopiladas indican que la organización habría recurrido a varias maniobras para dificultar el rastreo del dinero.

Entre los mecanismos señalados aparecen:

Movimientos constantes en efectivo.

Creación de empresas de transporte marítimo y fluvial que presuntamente funcionaban como fachada.

Adquisición de bienes muebles e inmuebles.

Transferencias fragmentadas en pequeñas cantidades, una modalidad conocida como “pitufeo”.

Según la investigación, estas operaciones habrían permitido dar apariencia de legalidad a recursos provenientes del tráfico de migrantes.

¿Quiénes fueron capturados y qué encontraron las autoridades?

El trabajo investigativo permitió identificar a nueve presuntos integrantes de la estructura. Las capturas fueron realizadas en Necoclí, Apartadó y Medellín.

De acuerdo con la Fiscalía, estas personas cumplirían diferentes funciones como accionistas, representantes legales y administradores de cinco sociedades legalmente constituidas que habrían sido utilizadas para encubrir la operación.

Además, durante los allanamientos fueron incautadas:

152 carpetas con soportes de operaciones marítimas.

Información contable y financiera.

Documentos relacionados con embarcaciones.

Nueve computadores.

Un disco duro.

Once teléfonos celulares.

Aparte, fue ocupado con fines de comiso un inmueble ubicado en Apartadó y se identificaron 25 cuentas bancarias sobre las que se solicitarán medidas cautelares.